В Ирпене дорожники наводят порядок и строят временную переправу

В Ирпене работники Службы автомобильных дорог в Киевской области наводят порядок на дорогах города. Также обустраивается временная переправа.

Об этом сообщает министерство инфраструктуры.

Работники САД убирает поваленные деревья с улиц и эвакуируют пострадавшие от действий российской армии транспортные средства.

На въезде в город по дороге Р-30 обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется уже в ближайшее время.

«Обращаем внимание эвакуированных жителей города, что возвращаться в Ирпень до официальных сообщений представителей власти опасно», - обратили внимание в министерстве.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бучу пообещал, что частично проезд разрушенными мостами через реку Ирпень откроют через несколько месяцев.