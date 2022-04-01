В Николаеве побывал президент УАФ Павелко – встретился с представителями власти и обсудил работу гуманитарного хаба федерации

В Николаеве с визитом побывал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он встретился в руководством области, а также с народным депутатом Александром Пасечным.

Об этом Павелко сообщил на своей странице в Facebook.

«Добрый день, мы из Николаева, Украина! Прифронтовой, непокоренный Город-герой, который посетили с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко. Каждый день здесь раздаются взрывы российских ракет, одна из которых практически разрушила здание областной военной администрации. Но российским оркам сложно понять, что сила Украины не в зданиях, а в уникальных людях. Именно такова команда Николаевщины, которая сейчас руководит обороной региона. Это председатель ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, депутаты Верховной Рады от города Александр Гайду и Александр Пасечный, который также является главой областной ассоциации футбола, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также бывший глава ОГА Вадим Мериков, с которыми провели рабочую встречу», – написал Павелко.

Также Павелко сообщил, что обсудил с нардепом Пасечным работу гуманитарного хаба УАФ.

«Первое, что замечаешь в общении с этими отважными людьми — прекрасное командное взаимодействие и единство. Фашистские ракеты и пули против этого бессильны. Обсудили работу гуманитарного хаба УАФ Николаева, который уже функционирует под руководством Александра Пасечного и его первого заместителя Александра Балакина, и новые возможности для сотрудничества с местными властями. В первую очередь в оказании помощи выехавшим в Николаев жителям Херсонщины и медикам и эвакуации воспитанников футбольных школ города в более безопасные западные области. С возможностью дальнейшего выезда за границу в футбольные академии наших европейских партнеров», - подчеркнул Президент УАФ.

По его словам, это касается, в частности, юных футболистов одной из крупнейших в Украине школ СДЮШОР «Николаев», которая насчитывает около 800 воспитанников. Первая группа николаевских детей отправится в Румынию завтра утром.