Палата Парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Одна из палат парламента Чехии единогласно признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter.

«Палата депутатов чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годов актом геноцида украинского народа», — написал дипломат.

Он добавил, что детали будут обнародованы позже.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022

Решения палаты депутатов теперь передадут на утверждение в верхнюю палату парламента Чешской Республики — сенат.

До этого голодомор официально признали геноцидом 16 государств, а именно:

- США; - Канада; - Австралия; - Мексика; - Колумбия; - Эквадор; - Перу; - Парагвай; - Португалия; - Польша; - Эстония; - Литва; - Латвия; - Венгрия; - Грузия; - Ватикан.

Напомним что, после посещения освобожденного города Буча в Киевской области, Владимир Зеленский назвал совершенные преступления там геноцидом.