Палата Парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Одна из палат парламента Чехии единогласно признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter.
«Палата депутатов чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годов актом геноцида украинского народа», — написал дипломат.
Он добавил, что детали будут обнародованы позже.
Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022
Решения палаты депутатов теперь передадут на утверждение в верхнюю палату парламента Чешской Республики — сенат.
До этого голодомор официально признали геноцидом 16 государств, а именно:
- США;
- Канада;
- Австралия;
- Мексика;
- Колумбия;
- Эквадор;
- Перу;
- Парагвай;
- Португалия;
- Польша;
- Эстония;
- Литва;
- Латвия;
- Венгрия;
- Грузия;
- Ватикан.
Напомним что, после посещения освобожденного города Буча в Киевской области, Владимир Зеленский назвал совершенные преступления там геноцидом.