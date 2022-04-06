Палата Парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

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06.04.2022 19:29

Одна из палат парламента Чехии единогласно признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter.

«Палата депутатов чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годов актом геноцида украинского народа», — написал дипломат.

Он добавил, что детали будут обнародованы позже.

Решения палаты депутатов теперь передадут на утверждение в верхнюю палату парламента Чешской Республики — сенат.

До этого голодомор официально признали геноцидом 16 государств, а именно:

- США;

- Канада;

- Австралия;

- Мексика;

- Колумбия;

- Эквадор;

- Перу;

- Парагвай;

- Португалия;

- Польша;

- Эстония;

- Литва;

- Латвия;

- Венгрия;

- Грузия;

- Ватикан.

Напомним что, после посещения освобожденного города Буча в Киевской области, Владимир Зеленский назвал совершенные преступления там геноцидом.

    Фотофакт