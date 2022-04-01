Украинки, временно покинувшие родные города, смогут овладеть creative & tech профессией и получить стипендию за обучение

Совместно с Projector Institute при поддержке Действие. Бизнес, запускающий фонд, поможет женщинам и девушкам, которым из-за войны пришлось покинуть свои дома, работать, быть независимыми, интегрироваться в европейскую creative & tech среду.

Об этом сообщает Минцифры.

Нападение россии на Украину заставило более 4 миллионов украинцев уехать за пределы страны. А 6,5 миллиона — переселиться в западные и центральные области. Подавляющее большинство переселенцев – это женщины, которые спасают своих детей.

«Этот фонд – это возможность начать новый карьерный путь после обучения новой креативной или tech-профессии. Что это будет? - 10 коротких интенсивных программ: Interface Design, Graphic Design, Project Management, SEO, PPC, Motion Design, Data Science, Data Analytics, в процессе разработки – Front-End и QA. - карьерная поддержка – доступ к базе вакансий, коммуникация с потенциальными tech-компаниями, консультации по написанию резюме, прохождение собеседования и т.д.», - говорится в сообщении.

Фонд будет принимать заявки в несколько этапов. Первый этап длится до 26 апреля.

Подать заявку на обучение https://bit.ly/3j8s6Ie