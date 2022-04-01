«Пусть каждый прохожий знает, где сидят кровавые уроды»: Озеро возле российского посольства в Литве покрасили в красный цвет

В литовской столице, Вильнюсе, активисты организовали художественный перформанс. Вода в озере возле российского посольства, которое расположено на улице переименованной в честь Героев Украины, покрасили в красный цвет.

Об этом сообщает Delfi.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал, что цель перформанса - обратить внимание мира на военные преступления России.

В полиции Вильнюсского округа отметили, что это акция протеста согласована с инспекторами по охране природы, а краска не вредна для животных и растений.

Также рядом с озером, между двух деревьев, повесили украинский флаг, на котором написана знаменитая фраза украинского пограничника: «русский корабль, иди нах*й».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также прокомментировал оригинальный перформанс в своем Telegram.

По его словам, теперь дипломаты российского посольства, которых «пока его еще не выбросили с манатками», могут смотреть на пруд, полный крови.

«Пусть каждый прохожий знает, где сидят кровавые уроды, работающие на другого кровавого уродка», - подчеркнул Гончаренко.

Известно, что это не первый символ поддержки Украины, который организовали возле российских посольств. Например, в столице Албании улицу с посольством рф переименовали в «улицу Свободной Украины». Позже, инициативу поддержала Прага: посольство россии в Праге теперь находится на улице Украинских Героев.