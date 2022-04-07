Коммунальные службы и волонтеры начали уборку в освобожденном Ирпени

В среду, 6 апреля, коммунальные службы с помощью почти трехсот волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня.

Об этом сообщил украинский политик Александр Маркушин.

По его словам, для того чтобы начать разбирать завалы домов сначала необходимо очистить улицы города.

«Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов. Спасибо всем, кто сегодня помогал восстанавливать наш Ирпень!», - написал он.

Он также отметил, что работы будут продолжаться и на следующий день, 7 апреля.