В Николаеве на маршруты вышло 176 единиц транспорта

В четверг, 7 апреля, городской общественный транспорт вышел на маршруты.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
Троллейбусы
№2: Николаев-Пассажирский - Намыв (с берегом)
№6: 3-я Военная - Намыв (без берега)
№4: Николаев Грузовой - Намыв
Трамваи
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Широкая Балка – Центральный рынок
№10: Промзона – Широкая Балка
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская - Кульбакино
ул. Садовая - Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо – Северный
Пушкинское кольцо.
6-я Слободская - Фуршет
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89
В целом по городу курсирует 176 единиц транспорта.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.