В Николаеве на маршруты вышло 176 единиц транспорта

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07.04.2022 09:47

В четверг, 7 апреля, городской общественный транспорт вышел на маршруты.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы

№2: Николаев-Пассажирский - Намыв (с берегом)

№6: 3-я Военная - Намыв (без берега)

№4: Николаев Грузовой - Намыв

Трамваи

№1: Яхт-клуб - Широкая Балка

№3: ЧСЗ – 10-я Военная

№6: Промзона – Центральный рынок

№7: Широкая Балка – Центральный рынок

№10: Промзона – Широкая Балка

№11: Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская - Кульбакино

ул. Садовая - Ракетное Урочище

Пушкинское кольцо – Северный

Пушкинское кольцо.

6-я Слободская - Фуршет

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89

В целом по городу курсирует 176 единиц транспорта.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.

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