Список аптек, работающих в Николаеве и области 7 апреля

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07.04.2022 12:02

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 7 апреля.

Об этом сообщает глава Николаевского облсовета.

Отмечается, что аптеки могут закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт