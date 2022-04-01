В Украине создали сервис, обнаруживающий скрытые связи с россией

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07.04.2022 13:26

Украинская IТ-компания YouControl запустила международный инструмент, цел которого - проверить какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами или бизнесом.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Сервис RuAssets содержит:

-полный список российских и белорусских политических деятелей из более чем 100 источников;

-данные из официальных открытых реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы;

-информацию о юридических и физических лицах более чем в 50 международных санкционных списках;

-реестры уголовных лиц, список силовиков РФ о связанности с военными террористами и пропагандистами;

-ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.

Кроме того, для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис безвозмездный.

Минцифры подчеркнули, что чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины.

Напомним, что ранее в Украине запустили первый NFT-музей войны, вырученные средства с продаж пойдут на гуманитарные нужды.

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