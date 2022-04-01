В Украине создали сервис, обнаруживающий скрытые связи с россией

Украинская IТ-компания YouControl запустила международный инструмент, цел которого - проверить какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами или бизнесом.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Сервис RuAssets содержит:
-полный список российских и белорусских политических деятелей из более чем 100 источников;
-данные из официальных открытых реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы;
-информацию о юридических и физических лицах более чем в 50 международных санкционных списках;
-реестры уголовных лиц, список силовиков РФ о связанности с военными террористами и пропагандистами;
-ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.
Кроме того, для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис безвозмездный.
Минцифры подчеркнули, что чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины.
Напомним, что ранее в Украине запустили первый NFT-музей войны, вырученные средства с продаж пойдут на гуманитарные нужды.