В Украине создали сервис, обнаруживающий скрытые связи с россией

Украинская IТ-компания YouControl запустила международный инструмент, цел которого - проверить какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами или бизнесом.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Сервис RuAssets содержит:

-полный список российских и белорусских политических деятелей из более чем 100 источников; -данные из официальных открытых реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы; -информацию о юридических и физических лицах более чем в 50 международных санкционных списках; -реестры уголовных лиц, список силовиков РФ о связанности с военными террористами и пропагандистами; -ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.

Кроме того, для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис безвозмездный.

Минцифры подчеркнули, что чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины.

Напомним, что ранее в Украине запустили первый NFT-музей войны, вырученные средства с продаж пойдут на гуманитарные нужды.