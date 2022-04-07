С 11 апреля Spotify полностью приостанавливает работу в россии

Стриминговый сервис Spotify 11 апреля полностью останавливает работу в россии – это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении.

Об этом сообщили в Spotify Russia.

В настоящее время сервис недоступен. Если ситуация как-то изменится, то пользователям обязательно сообщат.

Добавляется, что у пользователей есть возможность загрузить личные данные и удалить свою учетную запись.

Для справки:

Spotify – стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не загружая их на устройство. Доступный в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.