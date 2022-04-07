ГСЧС и мобильные операторы запускают систему для оперативного оповещения украинцев об опасных событиях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами развертывает систему оповещения с использованием технологии Cell Broadcast.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.
«Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях», – говорится в сообщении.
Абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.