Президент Зеленский выдал указ о награждении орденами и медалями украинских военных, 16 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о награждении орденами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Соответствующий Указ размещен на сайте Офиса Президента.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:
КОЛЬЦОВА Валерия Геннадьевича - полковника
СЕМЬЯ Евгения Анатольевича - подполковника
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
Аксенова Николая Николаевича - капитана
БАЛИЧЕВА Юрия Николаевича - подполковника
БЕРЧЕНКО Ивана Викторовича - капитана
БОДЯКА Богдана Руслановича - старшего лейтенанта
ДРАКА Игоря Николаевича — старшего сержанта
БУГРИМА Дмитрия Алексеевича - майора
БУРГАРТ Александру Александровну (посмертно) - лейтенанта
ВАРАКИНА Сергея Владимировича - старшего лейтенанта
ГОРЯЧКОВСКОГО Артема Святославовича – капитана
ЗАБОРСКОГО Александра Клавдиевича (посмертно) - мастер-сержанта
КАСЬЯНЕНКО Алексея Александровича — подполковника
КОЛСУРА Юрия Витальевича — подполковника
ЛЕСЯ Василия Васильевича - капитана
ЛИСЫ Дмитрия Геннадьевича — старшего лейтенанта
МАЗУРКА Виктора Сергеевича (посмертно) – капитана
МОРДВИНА Владимира Андреевича – старшего лейтенанта
НИКИФОРЕНКО Денис Николаевич — старший лейтенант медицинской службы
НИКОЛИЦУ Дениса Олеговича – старшего лейтенанта
ПАНЧЕНКО Григория Александровича — подполковника
ПОПОВА Дениса Владимировича - подполковника
СВЕТЛИЧНОГО Максима Сергеевича - майора
СОКОЛОВА Михаила Сергеевича – главного сержанта
СОКОЛОВСКОГО Дмитрия Александровича – старшего лейтенанта
ТИМОШЕНКО Ольга Юрьевна — старший лейтенант
ХОПТИНСКОГО Юрия Петровича - майора
Орденом «За мужество» ІІ степени награждены:
Басенка Александра Николаевича - старшего матроса
БУРМЕЧА Василия Васильевича – младшего сержанта
ГОРЕВОГО Олега Александровича – старшего матроса
ДОЛМАТОВА Юрия Борисовича – сержанта
НИКОЛЬСКОГО Василия Витальевича — старшего матроса
СЛЕПЦОВА Владимира Андреевича – сержанта
Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены:
АВАНЕСОВА Карена Григорьевича - младшего сержанта
БАГРИЯ Романа Александровича – солдата
БЕЗРУКОГО Юрия Владимировича — старшего солдата
БЕНЗА Сергея Романовича - капитана
БЕЦА Владимира Ивановича – старшего матроса
БЕЛОГО Евгения Юрьевича - штаб-сержанта
БОРОДАВЧЕНКО Максима Юрьевича — старшего сержанта
АБСУЛА Сергея Сергеевича — старшего матроса
ВАСИЛЕНКО Николая Васильевича — солдата
ВАСИЛЬЧУКА Александра Александровича – старшего сержанта
ВАСЕВИЧА Сергея Романовича — солдата
ВИТВИЦКОГО Артема Олеговича — матроса
ГАРБАРА Виталия Юрьевича – старшего солдата
ГАРКАВЦЕВА Сергея Георгиевича — младшего сержанта
ГОРЛАЧЕВА Сергея Геннадьевича — старшего солдата
ГРЕБУ Андрея Владимировича (посмертно) – главного сержанта
ГУМЕНЮКА Олега Николаевича (посмертно) – солдата
ДИДЕНКО Владислава Николаевича — матроса
ДИКА Ивана Ивановича – старшего матроса
ДОВБУША Сергея Сергеевича – старшего сержанта
ДЯЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) – солдата
ЕФИМОВА Вадима Юрьевича – старшего сержанта
ЖИЛИНА Максима Ивановича – сержанта
ЖИТАРЕНКО Ивана Николаевича — матроса
ЖУКА Павла Анатольевича – солдата
ЗАВОРОТНОГО Евгения Валерьевича - штаб-сержанта
ИВАНЮКА Александра Сергеевича – старшего солдата
КАПКАНА Артема Андреевича – старшего матроса
КАРДАША Сергея Валерьевича – старшего солдата
КАРЕЛИНА Андрея Андреевича – старшего солдата
Кирсанова Василия Васильевича - солдата
КЛИНИШКОВА Ростислава Денисовича - матроса
КОЗУБОВСКИЙ Юрий Владимирович — младший сержант
КОЛИБАБЧУКА Юрия Ивановича – старшего солдата
КОЛЕСНИКА Александра Анатольевича — сержанта
КОРОБКУ Дмитрия Вячеславовича – солдата
КОСТЮКОВА Руслана Васильевича - старшего солдата
КРАСНИКОВА Леонида Викторовича – солдата
КРИВКУ Владимира Николаевича - старшего матроса
КРИГИНА Романа Валерьевича - старшего матроса
КРОТОВСКОГО Владимира Дмитриевича - матроса
КРОХИНА Романа Александровича – младшего сержанта
КУЙБАРА Александра Сергеевича – матроса
КУРОВСКОГО Владислава Вадимовича – солдата
КУТАЛОВА Эдуарда Александровича – солдата
КУШНИРА Михаила Яковлевича — старшего солдата
ЛЕОНТЬЕВА Виталия Николаевича – старшего солдата
ЛИСА Павла Андреевича — старшего матроса
ЛУЦИКА Михаила Васильевича (посмертно) – солдата
МАКСИМИКА Владимира Сергеевича - матроса
МАТВЕЕВА Вячеслава Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта
МАХАММАДИЕВА Алика Махматмурадовича (посмертно) – старшего сержанта
МЕЛЬНИКА Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата
МЕРКУЛОВА Тараса Васильевича - старшего солдата
МУХУ Ивана Ивановича – старшего солдата
НИКОЛАЕНКО Александра Игоревича - матроса
НИЧИПОРУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего лейтенанта
НОСА Александра Ивановича – старшего матроса
ОНИЩЕНКО Ярослава Владимировича — младшего сержанта
ОРИЩИНА Владислава Валентиновича – солдата
ОСТАПЧУКА Виктора Анатольевича - матроса
ГОСПОДА Сергея Сергеевича — матроса
ПАСТУШЕНКО Сергея Петровича — матроса
ПИКУЛЯ Александра Игоревича – старшего матроса
ПОЛОВЕНКО-ПОРТНОГО Виктора Валерьевича - старшего солдата
ПОЩЕВА Николая Андреевича — старшего сержанта
ПРАВДОЛЮБОВАЯ Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта
ПРИСЯЖНЮКА Ивана Александровича - майора
ПРОДЕУСА Дмитрия Сергеевича – матроса
ПРОНЯ Дениса Павловича — старшего матроса
РОТАРА Михаила Игоревича — старшего матроса
РУДЕНКО Александра Ильича – младшего сержанта
САВОСТЕЙКО Валерия Ивановича - подполковника
САВОЧКИНА Олега Игоревича - старшего солдата
СКОРОПУПОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса
СЛОБОДЯНЮКА Алексея Александровича – солдата
СНИСАРА Виталия Владимировича – старшего солдата
СОЛЯНИКА Евгения Станиславовича – солдата
СПИРЕНКОВА Романа Александровича — матроса
СТАДНИКА Максима Николаевича (посмертно) – солдата
СТОЯНА Ивана Валерьевича - старшего солдата
ТАРАБАНОВА Александра Викторовича – старшего солдата
ТИОР Денис Васильевич — главный сержант
ТКАЧА Сергея Александровича – старшего солдата
ТКАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) — младшего сержанта
ТОЧЕКА Владимира Богдановича — старшего матроса
ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича – младшего сержанта
ФЕДИНА Владислава Вадимовича – старшего солдата
ФЕЦАКА Руслана Евгеньевича – старшего сержанта
Филиппов Владимир Викторович — старший солдат
ЧАРКОВСКОГО Александра Юрьевича (посмертно) – матроса
ЧЕРЕШНУ Сергея Александровича - штаб-сержанта
ЧХЕТИАНИ Вадима – старшего солдата
ШАМУТА Сергея Евгеньевича (посмертно) - матроса
ШЕСТОПАЛОВА Александра Витальевича - солдата
ЯРЕМКА Олега Игоревича – сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
КОЛОДНОГО Юрия Юрьевича - майора
НИКИТАС Ольга Александровна — капитан медицинской службы
Наградить медалью "За военную службу Украине"
АРТЕМЕНКО Юрия Николаевича - старшего солдата
БЕНДАСА Дениса Станиславовича – сержанта
ВЕРБИЦКОГО Владимира Владимировича - старшего солдата
ГАВРИЛЕЦКУ Александру Ивановну - старшего солдата
ГНОТА Анатолия Ивановича - старшего солдата
ДЕНИСЕНКО Александра Александровича – солдата
ЗУБОВСКОГО Никиту Геннадиевича – старшего солдата
КАЛИНЧУКА Ивана Николаевича – старшего солдата
КАРКЛИНА Романа Игоревича – старшего солдата
КЛИМКА Дмитрия Васильевича – старшего солдата
КОВАЛЕНКО Владимира Павловича - солдата
КОЛОМИЙЦА Сергея Сергеевича - старшего солдата
Кузьмича Дмитрия Сергеевича — старшего солдата
КУРЧЕНКО Артема Юрьевича — солдата
ЛИПКУ Владислава Игоревича – солдата
МИНАЕВА Романа Сергеевича – младшего сержанта
ОГЛЫ Дмитрия Станиславовича — старшего солдата
ПАЩЕНКО Максима Николаевича – старшего солдата
ПРОЦЕНКО Ивана Владимировича — старшего солдата
РОМАНЮКА Евгения Сергеевича – солдата
Рудика Михаила Михайловича - сержанта
РЯБЕНКО Богдана Александровича — солдата
СЕВЕРЦЕВА Никита Валерьевич — солдат
СИДОРЕНКО Станислава Романовича — солдата
СОРОКИНА Сергея Алексеевича — солдата
СУКАЧЕВА Николая Алексеевича — старшего солдата
ТРОФИМОВА Евгения Николаевича – старшего солдата
ЧАЛОГО Николая Игоревича - старшего солдата
ШВЕЦА Вячеслава Анатольевича — старшего сержанта
ШЕВЧЕНКО Артема Павловича — старшего солдата
ЩЕРБАЧЕНКО Юрия Анатольевича — младшего сержанта
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
ПШЕЧЕНКО Николая Николаевича (посмертно) — старшего солдата
Медалью «За спасенную жизнь» награждены:
НОСАНИК Дмитрия Викторовича — сержанта
САВЧУКА Александра Григорьевича – сержанта
СТРЕЛЬЦОВУ Анну Анатольевну - сержанта
ТКАЧУК Юлию Сергеевну – старшего сержанта
ШТЕЙН Анну Олеговну – солдата.