Президент Зеленский выдал указ о награждении орденами и медалями украинских военных, 16 из них - посмертно

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07.04.2022 17:03

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о награждении орденами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий Указ размещен на сайте Офиса Президента.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

КОЛЬЦОВА Валерия Геннадьевича - полковника

СЕМЬЯ Евгения Анатольевича - подполковника

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Аксенова Николая Николаевича - капитана

БАЛИЧЕВА Юрия Николаевича - подполковника

БЕРЧЕНКО Ивана Викторовича - капитана

БОДЯКА Богдана Руслановича - старшего лейтенанта

ДРАКА Игоря Николаевича — старшего сержанта

БУГРИМА Дмитрия Алексеевича - майора

БУРГАРТ Александру Александровну (посмертно) - лейтенанта

ВАРАКИНА Сергея Владимировича - старшего лейтенанта

ГОРЯЧКОВСКОГО Артема Святославовича – капитана

ЗАБОРСКОГО Александра Клавдиевича (посмертно) - мастер-сержанта

КАСЬЯНЕНКО Алексея Александровича — подполковника

КОЛСУРА Юрия Витальевича — подполковника

ЛЕСЯ Василия Васильевича - капитана

ЛИСЫ Дмитрия Геннадьевича — старшего лейтенанта

МАЗУРКА Виктора Сергеевича (посмертно) – капитана

МОРДВИНА Владимира Андреевича – старшего лейтенанта

НИКИФОРЕНКО Денис Николаевич — старший лейтенант медицинской службы

НИКОЛИЦУ Дениса Олеговича – старшего лейтенанта

ПАНЧЕНКО Григория Александровича — подполковника

ПОПОВА Дениса Владимировича - подполковника

СВЕТЛИЧНОГО Максима Сергеевича - майора

СОКОЛОВА Михаила Сергеевича – главного сержанта

СОКОЛОВСКОГО Дмитрия Александровича – старшего лейтенанта

ТИМОШЕНКО Ольга Юрьевна — старший лейтенант

ХОПТИНСКОГО Юрия Петровича - майора

Орденом «За мужество» ІІ степени награждены:

Басенка Александра Николаевича - старшего матроса

БУРМЕЧА Василия Васильевича – младшего сержанта

ГОРЕВОГО Олега Александровича – старшего матроса

ДОЛМАТОВА Юрия Борисовича – сержанта

НИКОЛЬСКОГО Василия Витальевича — старшего матроса

СЛЕПЦОВА Владимира Андреевича – сержанта

Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены:

АВАНЕСОВА Карена Григорьевича - младшего сержанта

БАГРИЯ Романа Александровича – солдата

БЕЗРУКОГО Юрия Владимировича — старшего солдата

БЕНЗА Сергея Романовича - капитана

БЕЦА Владимира Ивановича – старшего матроса

БЕЛОГО Евгения Юрьевича - штаб-сержанта

БОРОДАВЧЕНКО Максима Юрьевича — старшего сержанта

АБСУЛА Сергея Сергеевича — старшего матроса

ВАСИЛЕНКО Николая Васильевича — солдата

ВАСИЛЬЧУКА Александра Александровича – старшего сержанта

ВАСЕВИЧА Сергея Романовича — солдата

ВИТВИЦКОГО Артема Олеговича — матроса

ГАРБАРА Виталия Юрьевича – старшего солдата

ГАРКАВЦЕВА Сергея Георгиевича — младшего сержанта

ГОРЛАЧЕВА Сергея Геннадьевича — старшего солдата

ГРЕБУ Андрея Владимировича (посмертно) – главного сержанта

ГУМЕНЮКА Олега Николаевича (посмертно) – солдата

ДИДЕНКО Владислава Николаевича — матроса

ДИКА Ивана Ивановича – старшего матроса

ДОВБУША Сергея Сергеевича – старшего сержанта

ДЯЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) – солдата

ЕФИМОВА Вадима Юрьевича – старшего сержанта

ЖИЛИНА Максима Ивановича – сержанта

ЖИТАРЕНКО Ивана Николаевича — матроса

ЖУКА Павла Анатольевича – солдата

ЗАВОРОТНОГО Евгения Валерьевича - штаб-сержанта

ИВАНЮКА Александра Сергеевича – старшего солдата

КАПКАНА Артема Андреевича – старшего матроса

КАРДАША Сергея Валерьевича – старшего солдата

КАРЕЛИНА Андрея Андреевича – старшего солдата

Кирсанова Василия Васильевича - солдата

КЛИНИШКОВА Ростислава Денисовича - матроса

КОЗУБОВСКИЙ Юрий Владимирович — младший сержант

КОЛИБАБЧУКА Юрия Ивановича – старшего солдата

КОЛЕСНИКА Александра Анатольевича — сержанта

КОРОБКУ Дмитрия Вячеславовича – солдата

КОСТЮКОВА Руслана Васильевича - старшего солдата

КРАСНИКОВА Леонида Викторовича – солдата

КРИВКУ Владимира Николаевича - старшего матроса

КРИГИНА Романа Валерьевича - старшего матроса

КРОТОВСКОГО Владимира Дмитриевича - матроса

КРОХИНА Романа Александровича – младшего сержанта

КУЙБАРА Александра Сергеевича – матроса

КУРОВСКОГО Владислава Вадимовича – солдата

КУТАЛОВА Эдуарда Александровича – солдата

КУШНИРА Михаила Яковлевича — старшего солдата

ЛЕОНТЬЕВА Виталия Николаевича – старшего солдата

ЛИСА Павла Андреевича — старшего матроса

ЛУЦИКА Михаила Васильевича (посмертно) – солдата

МАКСИМИКА Владимира Сергеевича - матроса

МАТВЕЕВА Вячеслава Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта

МАХАММАДИЕВА Алика Махматмурадовича (посмертно) – старшего сержанта

МЕЛЬНИКА Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата

МЕРКУЛОВА Тараса Васильевича - старшего солдата

МУХУ Ивана Ивановича – старшего солдата

НИКОЛАЕНКО Александра Игоревича - матроса

НИЧИПОРУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего лейтенанта

НОСА Александра Ивановича – старшего матроса

ОНИЩЕНКО Ярослава Владимировича — младшего сержанта

ОРИЩИНА Владислава Валентиновича – солдата

ОСТАПЧУКА Виктора Анатольевича - матроса

ГОСПОДА Сергея Сергеевича — матроса

ПАСТУШЕНКО Сергея Петровича — матроса

ПИКУЛЯ Александра Игоревича – старшего матроса

ПОЛОВЕНКО-ПОРТНОГО Виктора Валерьевича - старшего солдата

ПОЩЕВА Николая Андреевича — старшего сержанта

ПРАВДОЛЮБОВАЯ Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта

ПРИСЯЖНЮКА Ивана Александровича - майора

ПРОДЕУСА Дмитрия Сергеевича – матроса

ПРОНЯ Дениса Павловича — старшего матроса

РОТАРА Михаила Игоревича — старшего матроса

РУДЕНКО Александра Ильича – младшего сержанта

САВОСТЕЙКО Валерия Ивановича - подполковника

САВОЧКИНА Олега Игоревича - старшего солдата

СКОРОПУПОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса

СЛОБОДЯНЮКА Алексея Александровича – солдата

СНИСАРА Виталия Владимировича – старшего солдата

СОЛЯНИКА Евгения Станиславовича – солдата

СПИРЕНКОВА Романа Александровича — матроса

СТАДНИКА Максима Николаевича (посмертно) – солдата

СТОЯНА Ивана Валерьевича - старшего солдата

ТАРАБАНОВА Александра Викторовича – старшего солдата

ТИОР Денис Васильевич — главный сержант

ТКАЧА Сергея Александровича – старшего солдата

ТКАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) — младшего сержанта

ТОЧЕКА Владимира Богдановича — старшего матроса

ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича – младшего сержанта

ФЕДИНА Владислава Вадимовича – старшего солдата

ФЕЦАКА Руслана Евгеньевича – старшего сержанта

Филиппов Владимир Викторович — старший солдат

ЧАРКОВСКОГО Александра Юрьевича (посмертно) – матроса

ЧЕРЕШНУ Сергея Александровича - штаб-сержанта

ЧХЕТИАНИ Вадима – старшего солдата

ШАМУТА Сергея Евгеньевича (посмертно) - матроса

ШЕСТОПАЛОВА Александра Витальевича - солдата

ЯРЕМКА Олега Игоревича – сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

КОЛОДНОГО Юрия Юрьевича - майора

НИКИТАС Ольга Александровна — капитан медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине"

АРТЕМЕНКО Юрия Николаевича - старшего солдата

БЕНДАСА Дениса Станиславовича – сержанта

ВЕРБИЦКОГО Владимира Владимировича - старшего солдата

ГАВРИЛЕЦКУ Александру Ивановну - старшего солдата

ГНОТА Анатолия Ивановича - старшего солдата

ДЕНИСЕНКО Александра Александровича – солдата

ЗУБОВСКОГО Никиту Геннадиевича – старшего солдата

КАЛИНЧУКА Ивана Николаевича – старшего солдата

КАРКЛИНА Романа Игоревича – старшего солдата

КЛИМКА Дмитрия Васильевича – старшего солдата

КОВАЛЕНКО Владимира Павловича - солдата

КОЛОМИЙЦА Сергея Сергеевича - старшего солдата

Кузьмича Дмитрия Сергеевича — старшего солдата

КУРЧЕНКО Артема Юрьевича — солдата

ЛИПКУ Владислава Игоревича – солдата

МИНАЕВА Романа Сергеевича – младшего сержанта

ОГЛЫ Дмитрия Станиславовича — старшего солдата

ПАЩЕНКО Максима Николаевича – старшего солдата

ПРОЦЕНКО Ивана Владимировича — старшего солдата

РОМАНЮКА Евгения Сергеевича – солдата

Рудика Михаила Михайловича - сержанта

РЯБЕНКО Богдана Александровича — солдата

СЕВЕРЦЕВА Никита Валерьевич — солдат

СИДОРЕНКО Станислава Романовича — солдата

СОРОКИНА Сергея Алексеевича — солдата

СУКАЧЕВА Николая Алексеевича — старшего солдата

ТРОФИМОВА Евгения Николаевича – старшего солдата

ЧАЛОГО Николая Игоревича - старшего солдата

ШВЕЦА Вячеслава Анатольевича — старшего сержанта

ШЕВЧЕНКО Артема Павловича — старшего солдата

ЩЕРБАЧЕНКО Юрия Анатольевича — младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

ПШЕЧЕНКО Николая Николаевича (посмертно) — старшего солдата

Медалью «За спасенную жизнь» награждены:

НОСАНИК Дмитрия Викторовича — сержанта

САВЧУКА Александра Григорьевича – сержанта

СТРЕЛЬЦОВУ Анну Анатольевну - сержанта

ТКАЧУК Юлию Сергеевну – старшего сержанта

ШТЕЙН Анну Олеговну – солдата.

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