Президент Зеленский выдал указ о награждении орденами и медалями украинских военных, 16 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о награждении орденами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий Указ размещен на сайте Офиса Президента.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

КОЛЬЦОВА Валерия Геннадьевича - полковника СЕМЬЯ Евгения Анатольевича - подполковника

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Аксенова Николая Николаевича - капитана БАЛИЧЕВА Юрия Николаевича - подполковника БЕРЧЕНКО Ивана Викторовича - капитана БОДЯКА Богдана Руслановича - старшего лейтенанта ДРАКА Игоря Николаевича — старшего сержанта БУГРИМА Дмитрия Алексеевича - майора БУРГАРТ Александру Александровну (посмертно) - лейтенанта ВАРАКИНА Сергея Владимировича - старшего лейтенанта ГОРЯЧКОВСКОГО Артема Святославовича – капитана ЗАБОРСКОГО Александра Клавдиевича (посмертно) - мастер-сержанта КАСЬЯНЕНКО Алексея Александровича — подполковника КОЛСУРА Юрия Витальевича — подполковника ЛЕСЯ Василия Васильевича - капитана ЛИСЫ Дмитрия Геннадьевича — старшего лейтенанта МАЗУРКА Виктора Сергеевича (посмертно) – капитана МОРДВИНА Владимира Андреевича – старшего лейтенанта НИКИФОРЕНКО Денис Николаевич — старший лейтенант медицинской службы НИКОЛИЦУ Дениса Олеговича – старшего лейтенанта ПАНЧЕНКО Григория Александровича — подполковника ПОПОВА Дениса Владимировича - подполковника СВЕТЛИЧНОГО Максима Сергеевича - майора СОКОЛОВА Михаила Сергеевича – главного сержанта СОКОЛОВСКОГО Дмитрия Александровича – старшего лейтенанта ТИМОШЕНКО Ольга Юрьевна — старший лейтенант ХОПТИНСКОГО Юрия Петровича - майора

Орденом «За мужество» ІІ степени награждены:

Басенка Александра Николаевича - старшего матроса БУРМЕЧА Василия Васильевича – младшего сержанта ГОРЕВОГО Олега Александровича – старшего матроса ДОЛМАТОВА Юрия Борисовича – сержанта НИКОЛЬСКОГО Василия Витальевича — старшего матроса СЛЕПЦОВА Владимира Андреевича – сержанта

Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены:

АВАНЕСОВА Карена Григорьевича - младшего сержанта БАГРИЯ Романа Александровича – солдата БЕЗРУКОГО Юрия Владимировича — старшего солдата БЕНЗА Сергея Романовича - капитана БЕЦА Владимира Ивановича – старшего матроса БЕЛОГО Евгения Юрьевича - штаб-сержанта БОРОДАВЧЕНКО Максима Юрьевича — старшего сержанта АБСУЛА Сергея Сергеевича — старшего матроса ВАСИЛЕНКО Николая Васильевича — солдата ВАСИЛЬЧУКА Александра Александровича – старшего сержанта ВАСЕВИЧА Сергея Романовича — солдата ВИТВИЦКОГО Артема Олеговича — матроса ГАРБАРА Виталия Юрьевича – старшего солдата ГАРКАВЦЕВА Сергея Георгиевича — младшего сержанта ГОРЛАЧЕВА Сергея Геннадьевича — старшего солдата ГРЕБУ Андрея Владимировича (посмертно) – главного сержанта ГУМЕНЮКА Олега Николаевича (посмертно) – солдата ДИДЕНКО Владислава Николаевича — матроса ДИКА Ивана Ивановича – старшего матроса ДОВБУША Сергея Сергеевича – старшего сержанта ДЯЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) – солдата ЕФИМОВА Вадима Юрьевича – старшего сержанта ЖИЛИНА Максима Ивановича – сержанта ЖИТАРЕНКО Ивана Николаевича — матроса ЖУКА Павла Анатольевича – солдата ЗАВОРОТНОГО Евгения Валерьевича - штаб-сержанта ИВАНЮКА Александра Сергеевича – старшего солдата КАПКАНА Артема Андреевича – старшего матроса КАРДАША Сергея Валерьевича – старшего солдата КАРЕЛИНА Андрея Андреевича – старшего солдата Кирсанова Василия Васильевича - солдата КЛИНИШКОВА Ростислава Денисовича - матроса КОЗУБОВСКИЙ Юрий Владимирович — младший сержант КОЛИБАБЧУКА Юрия Ивановича – старшего солдата КОЛЕСНИКА Александра Анатольевича — сержанта КОРОБКУ Дмитрия Вячеславовича – солдата КОСТЮКОВА Руслана Васильевича - старшего солдата КРАСНИКОВА Леонида Викторовича – солдата КРИВКУ Владимира Николаевича - старшего матроса КРИГИНА Романа Валерьевича - старшего матроса КРОТОВСКОГО Владимира Дмитриевича - матроса КРОХИНА Романа Александровича – младшего сержанта КУЙБАРА Александра Сергеевича – матроса КУРОВСКОГО Владислава Вадимовича – солдата КУТАЛОВА Эдуарда Александровича – солдата КУШНИРА Михаила Яковлевича — старшего солдата ЛЕОНТЬЕВА Виталия Николаевича – старшего солдата ЛИСА Павла Андреевича — старшего матроса ЛУЦИКА Михаила Васильевича (посмертно) – солдата МАКСИМИКА Владимира Сергеевича - матроса МАТВЕЕВА Вячеслава Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта МАХАММАДИЕВА Алика Махматмурадовича (посмертно) – старшего сержанта МЕЛЬНИКА Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата МЕРКУЛОВА Тараса Васильевича - старшего солдата МУХУ Ивана Ивановича – старшего солдата НИКОЛАЕНКО Александра Игоревича - матроса НИЧИПОРУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего лейтенанта НОСА Александра Ивановича – старшего матроса ОНИЩЕНКО Ярослава Владимировича — младшего сержанта ОРИЩИНА Владислава Валентиновича – солдата ОСТАПЧУКА Виктора Анатольевича - матроса ГОСПОДА Сергея Сергеевича — матроса ПАСТУШЕНКО Сергея Петровича — матроса ПИКУЛЯ Александра Игоревича – старшего матроса ПОЛОВЕНКО-ПОРТНОГО Виктора Валерьевича - старшего солдата ПОЩЕВА Николая Андреевича — старшего сержанта ПРАВДОЛЮБОВАЯ Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта ПРИСЯЖНЮКА Ивана Александровича - майора ПРОДЕУСА Дмитрия Сергеевича – матроса ПРОНЯ Дениса Павловича — старшего матроса РОТАРА Михаила Игоревича — старшего матроса РУДЕНКО Александра Ильича – младшего сержанта САВОСТЕЙКО Валерия Ивановича - подполковника САВОЧКИНА Олега Игоревича - старшего солдата СКОРОПУПОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса СЛОБОДЯНЮКА Алексея Александровича – солдата СНИСАРА Виталия Владимировича – старшего солдата СОЛЯНИКА Евгения Станиславовича – солдата СПИРЕНКОВА Романа Александровича — матроса СТАДНИКА Максима Николаевича (посмертно) – солдата СТОЯНА Ивана Валерьевича - старшего солдата ТАРАБАНОВА Александра Викторовича – старшего солдата ТИОР Денис Васильевич — главный сержант ТКАЧА Сергея Александровича – старшего солдата ТКАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) — младшего сержанта ТОЧЕКА Владимира Богдановича — старшего матроса ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича – младшего сержанта ФЕДИНА Владислава Вадимовича – старшего солдата ФЕЦАКА Руслана Евгеньевича – старшего сержанта Филиппов Владимир Викторович — старший солдат ЧАРКОВСКОГО Александра Юрьевича (посмертно) – матроса ЧЕРЕШНУ Сергея Александровича - штаб-сержанта ЧХЕТИАНИ Вадима – старшего солдата ШАМУТА Сергея Евгеньевича (посмертно) - матроса ШЕСТОПАЛОВА Александра Витальевича - солдата ЯРЕМКА Олега Игоревича – сержанта Наградить орденом Даниила Галицкого КОЛОДНОГО Юрия Юрьевича - майора НИКИТАС Ольга Александровна — капитан медицинской службы Наградить медалью "За военную службу Украине" АРТЕМЕНКО Юрия Николаевича - старшего солдата БЕНДАСА Дениса Станиславовича – сержанта ВЕРБИЦКОГО Владимира Владимировича - старшего солдата ГАВРИЛЕЦКУ Александру Ивановну - старшего солдата ГНОТА Анатолия Ивановича - старшего солдата ДЕНИСЕНКО Александра Александровича – солдата ЗУБОВСКОГО Никиту Геннадиевича – старшего солдата КАЛИНЧУКА Ивана Николаевича – старшего солдата КАРКЛИНА Романа Игоревича – старшего солдата КЛИМКА Дмитрия Васильевича – старшего солдата КОВАЛЕНКО Владимира Павловича - солдата КОЛОМИЙЦА Сергея Сергеевича - старшего солдата Кузьмича Дмитрия Сергеевича — старшего солдата КУРЧЕНКО Артема Юрьевича — солдата ЛИПКУ Владислава Игоревича – солдата МИНАЕВА Романа Сергеевича – младшего сержанта ОГЛЫ Дмитрия Станиславовича — старшего солдата ПАЩЕНКО Максима Николаевича – старшего солдата ПРОЦЕНКО Ивана Владимировича — старшего солдата РОМАНЮКА Евгения Сергеевича – солдата Рудика Михаила Михайловича - сержанта РЯБЕНКО Богдана Александровича — солдата СЕВЕРЦЕВА Никита Валерьевич — солдат СИДОРЕНКО Станислава Романовича — солдата СОРОКИНА Сергея Алексеевича — солдата СУКАЧЕВА Николая Алексеевича — старшего солдата ТРОФИМОВА Евгения Николаевича – старшего солдата ЧАЛОГО Николая Игоревича - старшего солдата ШВЕЦА Вячеслава Анатольевича — старшего сержанта ШЕВЧЕНКО Артема Павловича — старшего солдата ЩЕРБАЧЕНКО Юрия Анатольевича — младшего сержанта Наградить медалью "Защитнику Отчизны" ПШЕЧЕНКО Николая Николаевича (посмертно) — старшего солдата

Медалью «За спасенную жизнь» награждены: