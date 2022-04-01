Украинцы, пострадавшие от войны с россией, смогут лечиться в странах ЕС

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что пострадавшие от войны украинцы смогут лечиться в странах ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Лечение за рубежом стало возможным благодаря инициативе министерства о сотрудничестве с Европейской Комиссией (DG SANTE – Генеральный директорат по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов) по лечению за рубежом украинцев, пострадавших от военной агрессии россии.

Минздрав сообщает, что теперь украинские пациенты после эвакуации могут быть направлены на лечение в клиники стран-членов Европейского Союза. Процесс эвакуации будет проходить при посредничестве Emergency Response Coordination Centre.

Также дополнительные вопросы взаимодействия между Украиной и ЕС по данному вопросу в ходе общения обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко и Стела Кириакидес Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания в комиссии Урсули фон дер Ляен.

Ранее благодаря поддержке американской клиники St. Jude Children's Research Hospital и правительства Республики Польша, врачи львовского Западно-Украинского специализированного детского медицинского центра обеспечили лечение 381 ребенку в клиниках ЕС, США и Канады.

Прежде всего, это пациенты с онкологией, с тяжелым поражением центральной нервной системы, с острой и хронической почечной недостаточностью, а также другими редкими тяжелыми хроническими заболеваниями.