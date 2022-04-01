Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров «Бушмастер» общей стоимостью 38 миллионов долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности сказали, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны.

«31 марта Президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро Премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование», - написал он.

Украинский посол назвал передачу техники - историческим моментом.

«По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент».

Напомним, что ранее Австралия ввела санкции против еще 67 россиян из-за войны в Украине.