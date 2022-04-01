В пятницу, 8 апреля, в Николаеве на маршруты вышли 155 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом); – №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега); – №4: Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Маршруты трамваев:

- №1 (Яхт-клуб – Широкая Балка); - №3 (ЧСЗ – 10-я Военная); - №6 (Промзона – Центральный рынок); - №7 (Широкая Балка – Центральный рынок); - №10 (Промзона – Широкая Балка); - №11 (Центральный рынок – 10-я Военная).

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино; – ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище; – Пушкинское кольцо - мкрн Северный; – Пушкинское кольцо – мкрн Терновка; – 6-я Слободская – Фуршет.

Частные перевозчики:

– № 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.

Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.