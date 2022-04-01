В пятницу, 8 апреля, в Николаеве на маршруты вышли 155 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом);
– №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега);
– №4: Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.
Маршруты трамваев:
- №1 (Яхт-клуб – Широкая Балка);
- №3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
- №6 (Промзона – Центральный рынок);
- №7 (Широкая Балка – Центральный рынок);
- №10 (Промзона – Широкая Балка);
- №11 (Центральный рынок – 10-я Военная).
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино;
– ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище;
– Пушкинское кольцо - мкрн Северный;
– Пушкинское кольцо – мкрн Терновка;
– 6-я Слободская – Фуршет.
Частные перевозчики:
– № 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.
Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.