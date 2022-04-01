В мае стартует регистрация первоклассников в школы Николаева – заявление можно подать онлайн

В Николаеве, с 10 мая 2022 года начинается регистрация детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В связи с военным положением, заявление на поступление в школу можно подать через электронную регистрацию в информационной системе управления образованием (ИСУО) по этой ссылке.

Родителям будущих первоклассников необходимо прикрепить к заявлению электронные копии документов.

Они также добавили, что за каждым заведением общего среднего образования закрепляется определенная территория обслуживания и будущие первоклассники, проживающие на ней, имеют право на первоочередное зачисление в нее.

Ознакомится с перечнем закрепленной территории обслуживания за заведениями общего среднего образования коммунальной собственности территориальной общины г. Николаева в 2022 году можно по этой ссылке.