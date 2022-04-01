Генштаб ВСУ сменил ответственного за оборону Николаевской области

Роман Костенко, Дмитрий Марченко и Виталий Ким Генерал-майор Дмитрий Марченко больше не командует обороной Николаевской области.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Спасибо за службу и за организованную оборону. Николаев устоял, и благодаря этому устояла и Одесса. Марченко настоящий герой и патриот Украины! На таких людях и держится наша страна и наш народ!» – написал Гончаренко.

Владислав Лещинский По информации «Преступности.НЕТ», теперь за оборону области отвечает начальник штаба – заместитель командующего войсками ОК «Південь» Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Владислав Лещинский. Соответствующее решение было принято Генштабом ВСУ. Лещинскому теперь подчинены все подразделения Министерства обороны и других силовых ведомств.

10 марта Президент Владимир Зеленский присвоил Владиславу Лещинскому звание бригадного генерала.

Справка

Владислав Лещинский родился в 1976 году в семье военнослужащего. Малая родина — Чоп Закарпатской области, где служил отец будущего военачальника. Среднее образование получил в Бердичеве, потом поступил на танковый факультет Киевского института сухопутных войск, который окончил с красным дипломом.

Был командиром взвода, роты, заместителем командира и командиром батальона, потом учился в академии Вооруженных сил Украины, где заработал золотую медаль. Командовал 36-й бригадой береговой обороны ВМСУ в Крыму, в одесскую бригаду переведен в 2013 году.

В 2014-2015 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода.