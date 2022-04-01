«Николаевводоканал» разъяснил вопросы установки и опломбирования счетчиков

«Николаевводоканал» опубликовал разъяснение, как в военное время сделать опломбирование или распломбирование счетчиков. За март 93 николаевца воспользовались этой услугой, она является бесплатной.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

В Николаеве опломбирование проводят только специалисты «Николаевводоканала» для того, чтобы все показатели за использованную воду были достоверны. Если же установить прибор, но не опломбировать, то расчет за потребление воды осуществляется по нормативам. Таким образом, без опломбирования придется больше платить.

«Во время войны специалисты предприятия предоставляют услуги по опломбированию/распломбированию счетчиков. Если вы установили новый прибор или же, наоборот, хотите его заменить, то следует подать заявку в абонентский отдел по номерам телефонов: (0512) 70 98 44, 70 95 25 и 67 09 52 или же написать в личные сообщения на официальную страницу в сети Facebook».