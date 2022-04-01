Жители Лондона и Львова принесли к посольствам рф «кровавые трофеи»

В столице Великобритании и городе Львов, возле зданий посольств россии организовали акции протеста.

Об этом сообщают LB и Obozrevatel.

Люди с украинскими флагами и плакатами c надписями «Stop war» пришли к посольству россии в столице Великобритании. Они также принесли вещи, среди них детские плюшевые игрушки и деревянные кресты, на которых написано «Ukraine».

К посольству так же принесли разную бытовую технику, чтобы обратить внимание на то как мародерствуют российские военные в Украине.

Поддержать Украину на митинг пришли сотни человек. Часть из них связали себе руки и легли прямо на землю в знак протеста против массового убийства украинцев в Буче. Завязали руки также и плюшевым игрушкам, олицетворяя замученных российскими оккупантами детей.

В свою очередь, под консульство рф во Львове люди принесли вещи, которые чаще всего похищают российские солдаты в украинских домах и магазинах. Участники акции облили красной краской телевизоры, самокаты, стиральные машины, деньги, личные вещи и оставили их у ворот консульства.

«Русская армия – это армия мародеров и насильников, которые могут рискнуть своей жизнью ради микроволновки. Они в этом признаются и гордятся. Этой акцией мы хотим обратить внимание всего мира на то, чем занимается армия России в Украине и призвать превратить все посольства этой страны в памятники мародерству. Эта акция уже поддержана в Великобритании, Германии и Польше. Надеюсь, подобные события пройдут по всему миру. Есть люди, которые об этом еще не слышали», – рассказывает организатор акции Ирина Сало.

Кроме того, участники акции нарисовали на кирпичном заборе флаг Украины и поставили плакат, на котором написали о том, что на самом деле представляет из себя армия россии.