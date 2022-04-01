Срок действия Covid-сертфикатов в «Дія» продлили до 18 месяцев

Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ приняло решение не удалять из «Дії» цифровой сертификат о вакцинации против СOVID-19 в течение 545 дней с даты прививки.

Об этом сообщает Минздрав.

«Российское вторжение вынудило более 3 миллионов женщин и детей покинуть родную землю и уехать за границу. Во многих странах, где находятся наши граждане, действуют карантинные ограничения, чтобы облегчить процедуру подтверждения вакцинации украинцев от COVID-19, поэтому мы решили продолжить отображение сертификатов в Дія», - сказано в сообщении.

Это позволит украинцам предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от коронавирусной болезни и получить следующую нужную дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица в стране пребывания.

Срок отображения документов изменили во всех видах сертификатов, подтверждающих прививку против коронавирусной болезни:

- «желтый» COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни; - «зеленый» COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки; - «бустерный» COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.

В то же время в сертификате о вакцинации автоматически не будет обновляться новая конечная дата. Для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или на портале государственных услуг «Дія».

«Украинский COVID-сертификат признан странами-членами Доверительной сети ЕС, в состав которой входят более 60 стран мира», – добавили в Минздраве.

Напомним, что ранее на портале «Дія» возобновили возможность регистрации бизнеса