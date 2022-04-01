ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев

Европейский Союз вводит доступный и бесплатный роуминг для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Только что в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина», - написал он в своем Telegram-канале

Федоров назвал это решение важным евроинтеграционным шагом для Украины.

Напомним, что ранее в Украине впервые мобильный оператор заработал через спутниковую связь