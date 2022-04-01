Благодаря николаевскому бизнесу у Корпуса морской пехоты появились два внедорожника Mitsubishi

Автопарк Корпуса морской пехоты пополнился двумя автомобилями Mitsubishi L200, которые были приобретены при финансовой поддержке представителей николаевского бизнеса.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в Корпусе морской пехоты.

Автомобили Mitsubishi были приобретены за границей, доставлены в Украину. Транспорт растаможили, провели ему полную диагностику и подготовили к эксплуатации.

– Оба автомобиля уже используется военнослужащими для выполнения поставленных задач по противодействию противнику. Один уже находится на Востоке Украины, где николаевские морские пехотинцы выполняют боевые задачи, а второй передан одно из подразделений морпехов в Николаеве. Данные модели Mitsubishi хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях за счет своей хорошей проходимости и надежности. Мы благодарны всем, кто принял участие в покупке и подготовке авто, – отметили в Корпусе морской пехоты.

Также для морских пехотинцев был приобретен тепловизор.

Автомобиль и тепловизор были приобретены при участии руководителя адвокатского агентства «Аргумент» Руслана Коренблата, компании «Автомир», ИА «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ» и NikLife), а также волонтера Павла Сало.