Список аптек Николаевщины, которые открылись 9 апреля

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09.04.2022 10:06

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 9 апреля.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт