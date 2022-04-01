В Украине создали сайт для защиты женщин и детей от торговцев людьми

В Украине запустили сайт safewomen.com.ua с информацией о способах защиты украинских женщин и детей от торговцев людьми.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информация из safewomen.com.ua может быть полезна как оставшимся в Украине украинкам, так и находящимся за рубежом.

На веб-сайте можно получить информацию о правилах безопасности, как защититься от торговцев людьми, и опасные сигналы, свидетельствующие о том, что человек попал в ситуацию с торговлей людьми.

«Например, у вас забрали паспорт и документы, лишили средств связи, отказывают в предоставлении медицинской помощи, ограничивают вашу свободу передвижения, отдых и питание, содержат в замкнутом помещении, предлагают нереалистические условия труда и фантастическую зарплату, к вам применяют физическое или сексуальное насилие, давление, манипуляции и т.д.», - говорится в сообщении.

Также на сайте есть советы, что куда обращаться, если человек попал в такую ситуацию или свидетель такой ситуации после пересечения государственной границы. На safewomen.com.ua есть контактные данные, по которым можно обратиться в официальные структуры или специализированные и проверенные общественные организации из 28 стран, включая Украину.

На сайте размещена информация о национальной горячей линии по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию насилию по признаку пола (1547) и горячей линии экстренной помощи во всех странах ЕС (112).