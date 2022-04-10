Украина присоединилась к европейскому «элитному клубу» полярных исследований

Национальный антарктический научный центр присоединился к Европейскому полярному совету, открывающему новые возможности для изучения Арктики и Антарктики.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования и науки, передает Укринформ.

«Присоединение НАНЦ – большая победа. Можно даже сказать, что это событие является первой ласточкой членства Украины в ЕС, ведь ни одна страна-член ЕС с собственной полярной программой исследований не может держаться в стороне коллаборации в рамках Совета», – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

По его словам, Европейский полярный совет – это европейский элитный клуб полярных исследований. Такое членство открывает новые возможности для изучения Арктики и Антарктики, а также улучшит интеграцию украинской науки в европейское исследовательское пространство.

Как сообщалось, Национальный антарктический научный центр – государственное научное учреждение МОН, которое организует ежегодные экспедиции на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» и обеспечивает работу станции, координирует исследования Украины в Антарктике. Центр создан в 1993 году.

Напомним, что в странский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктиды и доставил полярников на станцию «Вернадский» .