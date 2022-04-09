В Китае говорят, что научили свои спутники следить за одиночными целями

Усовершенствованная система искусственного интеллекта, разработанная китайскими военными, может превратить недорогие спутники, уже вращающиеся вокруг Земли, в шпионские платформы, способные с высокой точностью отслеживать движущиеся цели размером с автомобиль.

Об этом пишет SCMP.

Китайская команда заявила, что ее новая технология искусственного интеллекта (ИИ) достигла 95-процентной точности в определении местоположения объектов размером с автомобиль. Спутник «Цзилинь-1» научился передавать видео различных движущихся мелких целей, включая самолеты в воздухе и автомобили на улице.

По словам Линь Цунбао его коллег-исследователей, процент успеха был почти в семь раз выше, чем у существующих технологий.

«Цзилинь-1», запущенный в 2015 году, стал первым китайским спутником наблюдения Земли для коммерческого использования. В отличие от традиционных спутников-шпионов, которые несут большой телескоп,«Цзилинь-1» весит менее 100 кг.

В новой версии ИИ, когда цель становилась временно недоступной, ИИ оценивал возможное местоположение цели, основываясь на прошлом опыте, и продолжал слежение по курсу, который, по его предположению, цель могла выбрать с наибольшей вероятностью.

В большинстве случаев ИИ мог обнаружить цель, как только она появлялась вновь, говорится в исследовании Лина.