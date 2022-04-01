Гумпомощь и дроны с тепловизорами: В «МрійДій» рассказали о результатах своей работы с начала войны

ОО «МрійДій» обнародовала еще один отчет о своей деятельности с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Как рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» глава волонтерского штаба «МрійДій» Евгений Климов, с начала войны помимо сбора средств организация наладила работу по приему гуманитарных конвоев, в том числе с медикаментами.

– За более чем 40 дней войны мы помогли с доставкой 45 гуманитарных фур на склады Николаева и области. Наладили поставки гуманитарной помощи в виде медикаментов из Нидерландов. За это время на склад мы приняли около 100 поддонов медицинской помощи на сумму примерно 15 миллионов гривен. По состоянию на сегодняшний день уже отгружено около 50% склада на больницы и нужды горожан. А 15 отдаленных населенных пунктов в Николаевской области получили гуманитарную помощь от нашей организации, – рассказал Климов.

Также, по его словам, в первые дни войны «МрійДій» закупила бинокли, моноочки, тепловизоры, ночные прицелы и фонари на сумму в 200 тысяч гривен.

- В общей сложности мы уже получили и передали в ВСУ и ТРО 28 тепловизоров, 12 цифровых биноклей, 148 раций, 15 бронежилетов. А также 9 дронов, общая стоимость которых составляет около $40 тысяч. Кроме собственных средств, которые тратят члены нашей организации, мы привлекаем спонсоров, благотворительные фонды, международные компании. Сегодня сотрудничаем с четырьмя такими организациями из США, Чехии и Польши, – добавил Климов.

Еще одним направлением деятельности организации был пошив необходимых элементы экипировки. Так было сшито:

Балаклавы – 320 шт;

Флисовые кофты – 240 шт;

Поясная РПС – 68 шт;

Термобелье – 152 комплекта;

РПС – 65 шт;

Нашлемники – 128 шт;

Баффы – 560 шт;

Шапки – 22 шт.;

Флаги – 60 шт;

Нарукавные повязки – 1000 шт;

Поддержать сбор средств можно следующими способами:

Сбор ВСУ – https://mriydiy.com/project/151

Сбор на квадрокоптеры - https://mriydiy.com/project/154

Pay Pal – https://www.paypal.com/ или MriyDiy.platforma@gmail.com

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