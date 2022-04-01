лукашенко на хоккейном матче в Минске получил клюшкой по лицу

Белорусский диктатор александр лукашенко получил удар клюшкой по лицу во время сегодняшнего хоккейного матча в Минске.

Об этом пишет приближенный к лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», публикуя видео инцидента.

Он произошел во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области.

«В кругу вбрасывания шайба была у 01. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу», – пишет канал.

Судя по фото, лукашенко получил незначительное повреждение лица.