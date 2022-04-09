В Тернополе снесли памятник Пушкину

В Тернополе был демонтирован памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал в facebook .

По его словам, памятник был демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета города.

«Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и других. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам», – написал Надал.

Напомним, что в США демонтировали памятник генералу Ли, командовавшему армией рабовладельческих штатов