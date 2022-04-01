«Найдем всех»: Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене

Уже идентифицированы многие оккупанты, совершавшие преступления против гражданского населения городков на Киевщине, Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Министр отметил, что технологии распознавания лица и искусственный интеллект позволяют найти российских оккупантов.

«На самом деле уже найдены многие убийцы, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут.

На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, которые они грабили, этот вопрос очень быстро решим», - написал Федоров.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине