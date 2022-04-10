В Украине создали онлайн-архив военных преступлений, совершенных россией

Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами создали онлайн-архив российских военных преступлений. Собранные на нем доказательства рассказывают миру правду о зверствах российской армии в Украине и гарантируют неуклонность наказания для российских военных преступников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убиты мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление. Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, а россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови», - подчеркнул он.

Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/ . Данные будут постоянно обновляться во взаимодействии с украинскими правоохранительными органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные русской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления поделены на 7 категорий:

- убийство невинных

- нападения на гражданское население или гражданские объекты

- разрушение населенных пунктов

- заложники и пытки

- незаконная депортация

- нападение на религию и культуру

- изнасилование

Сайт погружает посетителей в ужасную атмосферу войны, в которой украинцы вынуждены жить уже более шести недель: звуки воздушных сирен, истребителей и ракетных ударов, ужасные свидетельства выживших людей.

« Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и отдавших приказы командиров и всю вертикаль к военно-политическому руководству РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине», - подытожил Дмитрий Кулеба.

Онлайн-архив является неотъемлемой частью war.ukraine.ua - официального ресурса о войне РФ против Украины.