Премьер Великобритании Борис Джонсон прошелся по Киеву с президентом Украины Зеленским

Премьер Великобритании Борис Джонсон прошелся по Киеву с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Офис президента.

Лидеры государств прошлись от Офиса президента до Майдана Незалежности. На Прорезной к ним обратился один из поклонников Джонсона, ему удалось обменяться несколькими предложениями с премьером, а также пожать руку.

Также Зеленский и Джонсон встретили девушку из Харькова, подарившую им керамических петушков, ставших известными благодаря фото Елизаветы Серватинской. На фотографии - кухонный шкаф, который уцелел после уничтожения дома в Бородянке Киевской области. А на этом шкафчике, кроме тарелок – керамический петушок.

«Киев пока малолюден и с частыми воздушными тревогами. Но так же красив и уже без боев в пригороде. Посетили мемориал памяти Героев Небесной Сотни. К сожалению, наши герои и дальше ежедневно погибают на фронте в борьбе с русскими оккупантами, но с помощью наших верных друзей, как Великобритания, мы ежедневно становимся ближе к победе. Спасибо Борису Джонсону за визит и поддержку Украины. Победим, другого пути у нас нет!», - написал в своем телеграммы Зеленский.

Напомним, что Джонсон пообещал ужесточение санкций и новую помощь Украине