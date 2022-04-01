«Русская агрессия не имела целью ограничиться только одной Украиной»: Зеленский в обращении к нации рассказал о помощи стран-партнеров

Мишень для России – весь европейский проект, поэтому стратегия защиты для каждого цивилизованного государства – давить на Россию, чтобы восстановить мир.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также он рассказал о результатах визита премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Сегодня для меня было большой честью от вашего имени, от имени всех украинцев, приветствовать в нашей столице, на Банковой, искреннего друга Украины – Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно – свободе нет препятствий. Для лидерства нет помех. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты поддерживать ли Украину. Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также лидерство в санкционной политике – навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это – и Борису, и Британии. Сегодня Борис приехал в Киев с новым пакетом финансовой и оборонной поддержки для Украины. Обсудили с ним также новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы принудить Россию к миру. Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна – скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И обеспечить безопасность Украине, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы. Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру», - сказал Зеленский.

Как рассказал Зеленский, сегодня был действительно плодотворный день для Украины, нашей дипломатии.

«Был рад услышать сегодня и от канцлера Австрии Карла Негаммера заверение, что для Австрийского государства принудить Россию к миру так же важно, как и для других ответственных государств. Услышал и обещание, что Австрия вместе с партнерами по Европейскому Союзу продолжит санкционную политику против России, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе. Пока Россия не заберет все свои силы с украинской суверенной территории.

Канцлер Австрии поддержал в ответ на мой вопрос и четкую перспективу скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу. И отдельно хочу поблагодарить господина Негаммера за передачу Украине пожарных и спасательных машин, другого оборудования, а также за помощь топливом.

Также сегодня есть и важная новость от госпожи Урсулы фон дер Ляен, Президента Еврокомиссии, и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В рамках инициированной ими глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд долларов США для помощи нашим людям. Для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны России против Украины. Спасибо каждому, спасибо каждой, кто приобщился к сбору этих средств! », – сказал Зеленский.