В Украину возвращается первая чудотворная икона Руси — икона святого Николая, вывезенная во время Второй мировой войны в США.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к нации.

По словам президента Владимира Зеленского, после долгожданного возвращения икона будет храниться в Софийском соборе.

« Мы долго работали, чтобы вернуть ее. Она была увезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верным Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальный символ. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей », - заметил глава государства.

До 1943 эта икона хранилась в иконостасе Николаевского алтаря в Софии Киевской. Икона считается историками византийской по происхождению и датируется X веком.

Осенью 1943 г. перед вступлением в Киев войск СССР икону святого Николая вывезли в Варшаву, после чего доставили в США.