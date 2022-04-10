Кабмин денонсировал три соглашения с правительством РБ в сфере образования и науки

Кабинет министров денонсировал три соглашения с правительством Республики Беларусь в области образования и науки.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу, 9 апреля.

В частности, были денонсированы соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Кроме того, также денонсировано соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.