Премьер Великобритании Джонсон приехал в Киев из Польши на поезде и поблагодарил украинских железнодорожников за работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 9 апреля побывал в Киеве и встретился с Президентом Владимиром Зеленским, приехал в Украину на поезде из Польши.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз доказал, что имеет железный характер. С первых дней войны действенно помогает Украине, а вчера лично прибыл в Киев, еще и прошелся вместе с нашим Президентом по улицам столицы. Помогли совершить этот молниеносный визит наши железные люди. (...) Да, мы угощали его салом на борту поезда», - говорится в сообщении.

Как известно, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.

Также он записал видеообращение к украинским железнодорожникам и поблагодарил их за работу в такое тяжелое время.

— Здравствуйте, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда «Укрзалізниці» в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют «железные люди». Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии россии. Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслями с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе! - заявил он.

Напомним, что премьер Великобритании Борис Джонсон прошелся по Киеву с президентом Украины Зеленским.