В Харькове спасатели достали из разрушенной пятиэтажки кота, который просидел под завалами две недели

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме.

Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины.

9 апреля спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку в Индустриальном районе Харькова. Две недели назад враг нанес ракетные обстрелы по жилому массиву. Спасатели, разбирая завалы, заметили за диваном в квартире на 4 этаже кота.