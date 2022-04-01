В Харькове спасатели достали из разрушенной пятиэтажки кота, который просидел под завалами две недели

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме.
Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины.
9 апреля спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку в Индустриальном районе Харькова. Две недели назад враг нанес ракетные обстрелы по жилому массиву. Спасатели, разбирая завалы, заметили за диваном в квартире на 4 этаже кота.
«Пушистик был испуган и полностью грязный. К тому же кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме. Спасатели достали испуганное животное из-под завала и передали одной из жительниц дома. Кот в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев», - рассказали в ГСЧС.