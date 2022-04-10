Список работающих аптек на Николаевщине 10 апреля

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10.04.2022 13:11

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 10 апреля.

Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Указывается, что аптеки могут закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт