Жители оккупированного Херсона с украинскими флагами пошли толпой на вооруженных солдат рф

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10.04.2022 14:04

Местные жители Херсона, который сейчас находится под контролем российской армии, снова вышли на митинг в поддержку Украины и против российских военных.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сотни людей вышли на улицу с украинской символикой и пошли на группу вооруженных российских оккупантов.

«Ганьба! Ганьба! Ганьба!»;

«Пошли нах*й»;

«Скотины. Пид*расы»;

«Домой идите!», - восклицали они.

После чего российские оккупанты окрыли стрельбу, однако это не напугало местных жителей и они продолжили выкрикивать знаменитые лозунги в поддержку Украины.

«Слава Украине - Героям Слава»;

«Украина - превыше всего»;

«Путин - х*йло»;

«Херсон - это Украина».

    Фотофакт