Жители оккупированного Херсона с украинскими флагами пошли толпой на вооруженных солдат рф

Местные жители Херсона, который сейчас находится под контролем российской армии, снова вышли на митинг в поддержку Украины и против российских военных.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сотни людей вышли на улицу с украинской символикой и пошли на группу вооруженных российских оккупантов.
«Ганьба! Ганьба! Ганьба!»;
«Пошли нах*й»;
«Скотины. Пид*расы»;
«Домой идите!», - восклицали они.
После чего российские оккупанты окрыли стрельбу, однако это не напугало местных жителей и они продолжили выкрикивать знаменитые лозунги в поддержку Украины.
«Слава Украине - Героям Слава»;
«Украина - превыше всего»;
«Путин - х*йло»;
«Херсон - это Украина».