Жители оккупированного Херсона с украинскими флагами пошли толпой на вооруженных солдат рф

Местные жители Херсона, который сейчас находится под контролем российской армии, снова вышли на митинг в поддержку Украины и против российских военных.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сотни людей вышли на улицу с украинской символикой и пошли на группу вооруженных российских оккупантов.

«Ганьба! Ганьба! Ганьба!»; «Пошли нах*й»; «Скотины. Пид*расы»; «Домой идите!», - восклицали они.

После чего российские оккупанты окрыли стрельбу, однако это не напугало местных жителей и они продолжили выкрикивать знаменитые лозунги в поддержку Украины.