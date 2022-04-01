В ночь на 11 апреля не будет работать Приват24

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10.04.2022 15:48

Сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля будут недоступны. Клиенты не смогут воспользоваться услугами с 23:00 сегодняшнего дня и до 8:00 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

«Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут временно недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!»- говорится в сообщении.

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