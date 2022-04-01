«Актеры нелепого перфоманса»: В оккупированную Новую Каховку свезли «массовку», чтобы росСМИ могли снять сюжет

Во временно захваченном городе Новая Каховка оккупанты для «картинки» российским СМИ завезли группу людей на пророссийский митинг.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

На площадь привезли 30 человек с российскими флагами. Командование также отметило, что перед этим группа оккупанты заходили в секонд-хенды в поисках гражданской одежды.

«Накануне кучки захватчиков рыскали по магазинам с секонд-хендом, чтобы переодеться в гражданских. Сегодня же актеры нелепого перфоманса имитировали пророссийскую акцию в городе Херсонской области», - сказано в сообщении.

Кроме того, в Новой Каховке готовятся к печати плакаты, бюллетени, листовки, бланки и другой агитационный материал. Все это захватчики планируют использовать для проведения в ближайшее время так называемого «референдума» по созданию «Херсонской Народной Республики».

«Попытки россиян создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все более жалкими», - добавили они.

В свою очередь, солдаты российской армии запрещают мирным жителям города выходить на митинги в поддержку Украины, в противном случае оккупанты грозятся отключить связь, воду, газ и отопление.

Однако, несмотря на угрозы украинцы продолжают выходить на акции протеста.

«Каждый такой новый митинг – очень велик риск для его участников, и все равно люди выходят», - добавили в сообщении.

Напомним как жители оккупированного Херсона с украинскими флагами пошли толпой на вооруженных солдат рф.