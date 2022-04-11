Известный немецкий экс-велогонщик собрал 40 тысяч евро для украинских детей-беженцев

Легендарный велогонщик Ян Ульрих решил помочь украинским детям. Бывший спортсмен провел благотворительный аукцион, на котором продал свой велосипед, на котором выиграл «Тур де Франс-1997».

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Bild.

Все собранные 40 тысяч евро 48-летний немец отправил в помощь Украине. На них через фонд «Сердце для детей» будут приобретены лекарства, продукты питания и другие вещи первой необходимости для украинских детей-беженцев.

Ян Ульрих – победитель «Тур де Франс-1997» и «Вуэльты-1999». Также немец становился олимпийским чемпионом 2000 года и дважды (в 1999 и 2001) завоевывал золото чемпионата мира.