В Ровно 70-летний пенсионер пожаловался главе ОВА, что его не отправили на фронт

В Ровно 70-летний пенсионер хотел записаться добровольцем в ВСУ, но ему отказали. После этого пенсионер стал подавать жалобы, чтобы все-таки попасть на фронт.

Об этом сообщил в Telegram глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.