В Ровно 70-летний пенсионер пожаловался главе ОВА, что его не отправили на фронт

В Ровно 70-летний пенсионер хотел записаться добровольцем в ВСУ, но ему отказали. После этого пенсионер стал подавать жалобы, чтобы все-таки попасть на фронт.
Об этом сообщил в Telegram глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
«В ОВА обратился дедушка под 70 лет с жалобой, что в военкомате отказываются отправить его воевать. Мужчина отметил, что обращался и в полицию. Когда ему повсюду отказали, он написал письмо начальнику Ровенской ОВА с просьбой выдать оружие и отправить на фронт. Понятно, что в связи с возрастом – это невозможно. Но такие люди – пример того, насколько надежен тыл на Ровенщине», - сообщил глава областной военной администрации.