Президент Зеленский наградил 60 бойцов николаевской бригады морской пехоты

прочтения: 9224
11.04.2022 08:02

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов николаевской 36-й бригады морской пехоты.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства .

Орденом «За мужество» III степени награждены:

- командир отделения-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты младший сержант Аванесов Карен Григорьевич

- командир отделения-командир установки инженерно-дорожного взвода инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения младший сержант Архипчук Александр Александрович (посмертно)

- техник роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Бабич Виктор Викторович (посмертно)

- командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Барановский Ярослав Николаевич (посмертно)

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Басенок Александр Николаевич

- командир роты огневой поддержки батальона морской пехоты капитан Бенза Сергей Романович

- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бердюгин Виталий Юрьевич (посмертно)

- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бец Владимир Иванович

- техник роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Белый Евгений Юрьевич

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты Старший матрос Бусел Сергей Сергеевич

- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Ветвицкий Артем Олегович

- старший сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты младший сержант Гаркавцев Сергей Георгиевич

- техник реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы главный сержант Греба Андрей Владимирович (посмертно)

- механик-водитель медицинского пункта батальона морской пехоты матрос Гутник Алексей Геннадьевич (посмертно)

- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Диденко Владислав Николаевич

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Дик Иван Иванович

- главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший сержант Довбуш Сергей Сергеевич

- радиотелефонист минометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты матрос Житаренко Иван Николаевич

- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Капкан Артем Андреевич

- гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кашубин Ярослав Игоревич (посмертно)

- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Клинишков Ростислав Денисович

- номер обслуги гранатометного отделения взвода роты морской пехоты батальона морской пехоты солдат Князев Иван Сергеевич (посмертно)

- старший радиотелефонист самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы старший матрос Коржов Александр Юрьевич (посмертно)

- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Кормич Владимир Викторович (посмертно)

- пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кривка Владимир Николаевич

- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Крыгин Роман Валерьевич

- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Кротовский Владимир Дмитриевич

- делопроизводитель строевой части отделения персонала штаба старший матрос Кукуруза Дмитрий Станиславович (посмертно)

- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Лисак Павел Андреевич

- стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Любимов Александр Александрович (посмертно)

- стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Майковский Иван Игоревич (посмертно)

- командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Малинчик Евгений Александрович (посмертно)

- заместитель командира противотанковой артиллерийской батареи по морально-психологическому обеспечению противотанкового артиллерийского дивизиона старший лейтенант Матвеев Вячеслав Александрович (посмертно)

- номер обслуживания гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты старший солдат Мостренко Дмитрий Андреевич (посмертно)

- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Николаенко Александр Игоревич

- старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Нос Александр Иванович

- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Осипенко Роман Сергеевич (посмертно)

- водитель-заправщик автомобильного отделения подвоза горючего и смазочных материалов взвода обеспечения батальона морской пехоты матрос Остапчук Виктор Андреевич

- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Панов Сергей Сергеевич

- командир противотанкового отделения взвод огневой поддержки роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пантак Николай Александрович (посмертно)

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Пастушенко Сергей Петрович

- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты старший матрос Пикуль Александр Игоревич

- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Плешаков Илья Игоревич (посмертно)

- главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пощев Николай Адриевич

- заместитель командира десантно-штурмовой роты по морально-психологическому обеспечению батальона морской пехоты старший лейтенант Правдолюбов Иван Сергеевич

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Продеус Дмитрий Сергеевич

- начальник электростанции взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Пронь Денис Павлович

- старший повар хозяйственного отделения взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Рыбальченко Инна Алексеевна (посмертно)

- сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты старший матрос Ротар Михаил Игоревич

- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Савело Андрей Евгеньевич (посмертно)

- начальник разведки штаба бригадной артиллерийской группы майор Садохин Вячеслав Сергеевич (посмертно)

наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Скира Павел Николаевич (посмертно)

- старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Скоропупов Дмитрий Сергеевич

- гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты матрос Спиренков Роман Александрович

- главный сержант - командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты главный сержант Тиора Денис Васильевич

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Точек Владимир Богданович

- пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Царук Евгений Владимирович (посмертно)

- водитель реактивного артиллерийского взвода реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы матрос Чарковский Александр Юрьевич (посмертно)

- сержант по материальному обеспечению роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Черешня Сергей Александрович

– командир взвода инженерной разведки группы инженерного обеспечения лейтенант Шаповалов Игорь Александрович

- главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты сержант Яремко Олег Игоревич

Орденом «За мужество» ІІ степени :

- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Горевой Олег Александрович

- главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты сержант Долматов Юрий Борисович

- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Егоров Денис Викторович (посмертно)

- старший стрелок десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Мильковский Василий Витальевич

Орденом «За мужество» I степени :

- командир десатно-штурмовой роты батальона морской пехоты капитан Пятко Виктор Анатольевич (посмертно)

Орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени

- командир самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы подполковник Торшин Владимир Владимирович (посмертно)

    Фотофакт