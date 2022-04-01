Президент Зеленский наградил 60 бойцов николаевской бригады морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов николаевской 36-й бригады морской пехоты.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства .

Орденом «За мужество» III степени награждены:

- командир отделения-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты младший сержант Аванесов Карен Григорьевич - командир отделения-командир установки инженерно-дорожного взвода инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения младший сержант Архипчук Александр Александрович (посмертно) - техник роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Бабич Виктор Викторович (посмертно) - командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Барановский Ярослав Николаевич (посмертно) - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Басенок Александр Николаевич - командир роты огневой поддержки батальона морской пехоты капитан Бенза Сергей Романович - наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бердюгин Виталий Юрьевич (посмертно) - водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бец Владимир Иванович - техник роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Белый Евгений Юрьевич - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты Старший матрос Бусел Сергей Сергеевич - наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Ветвицкий Артем Олегович - старший сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты младший сержант Гаркавцев Сергей Георгиевич - техник реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы главный сержант Греба Андрей Владимирович (посмертно) - механик-водитель медицинского пункта батальона морской пехоты матрос Гутник Алексей Геннадьевич (посмертно) - наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Диденко Владислав Николаевич - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Дик Иван Иванович - главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший сержант Довбуш Сергей Сергеевич - радиотелефонист минометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты матрос Житаренко Иван Николаевич - старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Капкан Артем Андреевич - гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кашубин Ярослав Игоревич (посмертно) - пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Клинишков Ростислав Денисович - номер обслуги гранатометного отделения взвода роты морской пехоты батальона морской пехоты солдат Князев Иван Сергеевич (посмертно) - старший радиотелефонист самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы старший матрос Коржов Александр Юрьевич (посмертно) - водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Кормич Владимир Викторович (посмертно) - пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кривка Владимир Николаевич - водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Крыгин Роман Валерьевич - наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Кротовский Владимир Дмитриевич - делопроизводитель строевой части отделения персонала штаба старший матрос Кукуруза Дмитрий Станиславович (посмертно) - пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Лисак Павел Андреевич - стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Любимов Александр Александрович (посмертно) - стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Майковский Иван Игоревич (посмертно) - командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Малинчик Евгений Александрович (посмертно) - заместитель командира противотанковой артиллерийской батареи по морально-психологическому обеспечению противотанкового артиллерийского дивизиона старший лейтенант Матвеев Вячеслав Александрович (посмертно) - номер обслуживания гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты старший солдат Мостренко Дмитрий Андреевич (посмертно) - водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Николаенко Александр Игоревич - старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Нос Александр Иванович - старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Осипенко Роман Сергеевич (посмертно) - водитель-заправщик автомобильного отделения подвоза горючего и смазочных материалов взвода обеспечения батальона морской пехоты матрос Остапчук Виктор Андреевич - водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Панов Сергей Сергеевич - командир противотанкового отделения взвод огневой поддержки роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пантак Николай Александрович (посмертно) - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Пастушенко Сергей Петрович - старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты старший матрос Пикуль Александр Игоревич - пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Плешаков Илья Игоревич (посмертно) - главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пощев Николай Адриевич - заместитель командира десантно-штурмовой роты по морально-психологическому обеспечению батальона морской пехоты старший лейтенант Правдолюбов Иван Сергеевич - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Продеус Дмитрий Сергеевич - начальник электростанции взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Пронь Денис Павлович - старший повар хозяйственного отделения взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Рыбальченко Инна Алексеевна (посмертно) - сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты старший матрос Ротар Михаил Игоревич - водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Савело Андрей Евгеньевич (посмертно) - начальник разведки штаба бригадной артиллерийской группы майор Садохин Вячеслав Сергеевич (посмертно) наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Скира Павел Николаевич (посмертно) - старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Скоропупов Дмитрий Сергеевич - гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты матрос Спиренков Роман Александрович - главный сержант - командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты главный сержант Тиора Денис Васильевич - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Точек Владимир Богданович - пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Царук Евгений Владимирович (посмертно) - водитель реактивного артиллерийского взвода реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы матрос Чарковский Александр Юрьевич (посмертно) - сержант по материальному обеспечению роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Черешня Сергей Александрович – командир взвода инженерной разведки группы инженерного обеспечения лейтенант Шаповалов Игорь Александрович - главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты сержант Яремко Олег Игоревич

Орденом «За мужество» ІІ степени :

- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Горевой Олег Александрович - главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты сержант Долматов Юрий Борисович - гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Егоров Денис Викторович (посмертно) - старший стрелок десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Мильковский Василий Витальевич

Орденом «За мужество» I степени :

- командир десатно-штурмовой роты батальона морской пехоты капитан Пятко Виктор Анатольевич (посмертно)

Орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени