Президент Зеленский наградил 60 бойцов николаевской бригады морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов николаевской 36-й бригады морской пехоты.
Об этом говорится в соответствующих указах главы государства .
Орденом «За мужество» III степени награждены:
- командир отделения-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты младший сержант Аванесов Карен Григорьевич
- командир отделения-командир установки инженерно-дорожного взвода инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения младший сержант Архипчук Александр Александрович (посмертно)
- техник роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Бабич Виктор Викторович (посмертно)
- командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Барановский Ярослав Николаевич (посмертно)
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Басенок Александр Николаевич
- командир роты огневой поддержки батальона морской пехоты капитан Бенза Сергей Романович
- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бердюгин Виталий Юрьевич (посмертно)
- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Бец Владимир Иванович
- техник роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Белый Евгений Юрьевич
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты Старший матрос Бусел Сергей Сергеевич
- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Ветвицкий Артем Олегович
- старший сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты младший сержант Гаркавцев Сергей Георгиевич
- техник реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы главный сержант Греба Андрей Владимирович (посмертно)
- механик-водитель медицинского пункта батальона морской пехоты матрос Гутник Алексей Геннадьевич (посмертно)
- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Диденко Владислав Николаевич
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Дик Иван Иванович
- главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший сержант Довбуш Сергей Сергеевич
- радиотелефонист минометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты матрос Житаренко Иван Николаевич
- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Капкан Артем Андреевич
- гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кашубин Ярослав Игоревич (посмертно)
- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Клинишков Ростислав Денисович
- номер обслуги гранатометного отделения взвода роты морской пехоты батальона морской пехоты солдат Князев Иван Сергеевич (посмертно)
- старший радиотелефонист самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы старший матрос Коржов Александр Юрьевич (посмертно)
- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Кормич Владимир Викторович (посмертно)
- пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Кривка Владимир Николаевич
- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Крыгин Роман Валерьевич
- наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Кротовский Владимир Дмитриевич
- делопроизводитель строевой части отделения персонала штаба старший матрос Кукуруза Дмитрий Станиславович (посмертно)
- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Лисак Павел Андреевич
- стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Любимов Александр Александрович (посмертно)
- стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового отделения взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты солдат Майковский Иван Игоревич (посмертно)
- командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты младший сержант Малинчик Евгений Александрович (посмертно)
- заместитель командира противотанковой артиллерийской батареи по морально-психологическому обеспечению противотанкового артиллерийского дивизиона старший лейтенант Матвеев Вячеслав Александрович (посмертно)
- номер обслуживания гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты старший солдат Мостренко Дмитрий Андреевич (посмертно)
- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Николаенко Александр Игоревич
- старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Нос Александр Иванович
- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты страшный матрос Осипенко Роман Сергеевич (посмертно)
- водитель-заправщик автомобильного отделения подвоза горючего и смазочных материалов взвода обеспечения батальона морской пехоты матрос Остапчук Виктор Андреевич
- водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Панов Сергей Сергеевич
- командир противотанкового отделения взвод огневой поддержки роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пантак Николай Александрович (посмертно)
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Пастушенко Сергей Петрович
- старший стрелок отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты старший матрос Пикуль Александр Игоревич
- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Плешаков Илья Игоревич (посмертно)
- главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший сержант Пощев Николай Адриевич
- заместитель командира десантно-штурмовой роты по морально-психологическому обеспечению батальона морской пехоты старший лейтенант Правдолюбов Иван Сергеевич
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Продеус Дмитрий Сергеевич
- начальник электростанции взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Пронь Денис Павлович
- старший повар хозяйственного отделения взвода обеспечения батальона морской пехоты старший матрос Рыбальченко Инна Алексеевна (посмертно)
- сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты старший матрос Ротар Михаил Игоревич
- водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты матрос Савело Андрей Евгеньевич (посмертно)
- начальник разведки штаба бригадной артиллерийской группы майор Садохин Вячеслав Сергеевич (посмертно)
наводчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты матрос Скира Павел Николаевич (посмертно)
- старший водитель отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Скоропупов Дмитрий Сергеевич
- гранатометчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты матрос Спиренков Роман Александрович
- главный сержант - командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты главный сержант Тиора Денис Васильевич
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Точек Владимир Богданович
- пулеметчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Царук Евгений Владимирович (посмертно)
- водитель реактивного артиллерийского взвода реактивного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы матрос Чарковский Александр Юрьевич (посмертно)
- сержант по материальному обеспечению роты морской пехоты батальона морской пехоты штаб-сержант Черешня Сергей Александрович
– командир взвода инженерной разведки группы инженерного обеспечения лейтенант Шаповалов Игорь Александрович
- главный сержант-командир машины отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты сержант Яремко Олег Игоревич
Орденом «За мужество» ІІ степени :
- пулеметчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Горевой Олег Александрович
- главный сержант-командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты сержант Долматов Юрий Борисович
- гранатометчик отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты старший матрос Егоров Денис Викторович (посмертно)
- старший стрелок десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты старший матрос Мильковский Василий Витальевич
Орденом «За мужество» I степени :
- командир десатно-штурмовой роты батальона морской пехоты капитан Пятко Виктор Анатольевич (посмертно)
Орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени
- командир самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы подполковник Торшин Владимир Владимирович (посмертно)