В Николаеве 11 апреля на маршруты вышли 174 единицы общественного транспорта

В Николаеве в понедельник, 11 апреля, на маршруты вышли 174 единицы общественного транспорта.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы:

– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом);; – №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв; – №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).

Трамваи:

– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка; – №3: ЧСЗ – 10-я Военная; – №6: Промзона – Центральный рынок; – №7: Широкая Балка – Центральный рынок; – №10: Промзона – Широкая Балка; - №11: Центральный рынок – 10-я Военная.

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино; – ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище; – Пушкинское кольцо - мкрн Северный; – Пушкинское кольцо – мкрн Терновка; – 6-я Слободская – Фуршет.

Частные перевозчики:

- № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 3 , 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 18:00.

Обратите внимание! График движения может изменяться в зависимости от сигналов тревоги.