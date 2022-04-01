Рафаэль Гороян: На рынки ЕС Украина может отправить 6-7 млн.т. зерна в год, при необходимости 110-120 млн т.

Председатель Наблюдательного совета ГК «Прометей», а ныне кризисный менеджер Рафаэль Гороян в интервью Latifundist.com о работе компании во время войны, убытки, которые понесли уже, а также куда движутся с экспортом продукции пока доступ к основным портам заблокирован россией.

Можете вспомнить, с чего началось ваше утро 24 февраля?

Рафаэль Гороян: Утро началось со взрывов. Я был в Николаеве и на 99% был уверен, что Россия не нападет. Не было в этом никакой логики. Зачем это нужно путину? Это глупо и с логической, и с экономической точки зрения. Оказалось, я был не прав. 24 февраля около 5 утра неподалеку от моего дома раздались взрывы. Я оперативно собрался и уехал в Киев. Конечно, я сразу начал думать о безопасности семьи и бизнеса.

Какие распоряжения были отданы сотрудникам компании?

Рафаэль Гороян: Когда первый шок прошел и мы осознали, что началась реальная война, перевели бизнес на военный режим и организовали мощную охрану на элеваторах. Это было удачное решение быстро включиться в работу и десантировать на элеваторы охранную команду. Если бы мы этого не сделали, то на потенциально опасных территориях была бы гораздо более плачевная история. В сущности, мы «законсервировали» элеваторы. Их руководители и охрана уже больше месяца сидят без выезда. Все необходимые вещи, среди которых и еда, мы их обеспечили.

Можете назвать, какие именно элеваторы находятся в зоне риска?

Рафаэль Гороян: Из 33 элеваторов компании "Прометей" на территории, где сейчас опасно работать бизнесу, находятся 8 элеваторов. В частности, это «Великоалександровский элеватор», «Золочевский» и «Снигиревский элеватор», а также элеваторы в Запорожской области, а именно «Пологовский элеватор», «Прометей-Токмак», «Бильманский элеватор», «Гайчурский элеватор» и «Васильевский элеватор».

Известно, что на Николаевщине оккупанты напали на два офиса производственных компаний «ВК Прометей» в селе Пески и «АГРО КАПИТАЛ ЦЕНТР» в селе Добрая Криница Баштанского района. В каком состоянии они сейчас? Какой ущерб нанесен?

Рафаэль Гороян: Изувечены сельскохозяйственная и оргтехника, уничтожена документация, разрушены системы взвешивания и мониторинга — и это далеко не полный перечень нанесенного ущерба. Кроме того, пострадали склады этих двух компаний.

Мы понесли большие потери в технике, финансах, активах, но главное, что человеческих потерь нет. Хотя оккупанты издевались над работниками компаний и четырех охранников взяли в плен. Один из охранников помогал терробороне и военным руководителям устанавливать местонахождение оккупантов, сбрасывал их локации. Его взяли в плен. Нашли семью. Тяжело мучили человека — хотели узнать местонахождение генерального директора производственных компаний и мое. Сейчас наш работник проходит лечение, с ним все хорошо.

Кстати, когда ВСУ отбивали эти территории, наши сотрудники смогли украсть у оккупантов два танка и КАМАЗ. Спрятали и когда территории стали свободными, передали этот актив на несколько миллионов долларов украинским военным.

Стартует посевная кампания. Есть ли у компании доступ ко всем своим землям?

Рафаэль Гороян: У нас нет доступа только к производственной компании в Снигиревском районе Николаевской области. То есть, пока не можем обрабатывать 3 тыс. га. Остальные 17 тыс. га находятся на территории, подконтрольной Украине, и там готовимся к посевной. С большими проблемами, но готовимся. Посеяно 10 тыс. га озимых и в процессе посева подсолнечник.

Достаточно ли сейчас работников для полноценного функционирования компании?

Рафаэль Гороян: Недостаточно. Около 100 военнообязанных сотрудников смогли забронировать. Планируем еще подавать заявки, потому что ощущаем острую потребность в специалистах.

На всех совещаниях с сотрудниками я им объясняю: «Вырастить хлеб под пулями и накормить военных – это тоже героический поступок». Мы в первую очередь аграрии, тоже на поле боя, только на продовольственном. Мы отвечаем за то, не будет ли население голодать. Ведь в десять раз больше людей могут погибнуть от голода, чем от снаряда. Поэтому мы тоже на передовой и заслуживаем не менее героических признаний, чем военные.

Благо, это понимает государство и многих наших сотрудников официально освободило от военной службы. Это агрономы, трактористы, директора элеваторов. Наша техника и водители свободно передвигаются по Украине.

Многие ли сотрудники уехали за границу?

Рафаэль Гороян: Их немного. Максимум до 10 человек. Я надеюсь, что скоро они вернутся домой. Я им объяснял, что это не та история, когда можно воспользовавшись ситуацией в Украине, там закрепиться и жить. Эта эйфория пройдет. Мне кажется, что она уже прошла. В мирное время, если мечтали уехать, пожалуйста. А воспользоваться такой ситуацией и уехать – это неправильно.

Поддерживает ли компания тех сотрудников, которые не могут полноценно работать, но не готовы увольняться?

Рафаэль Гороян: Те, кто полноценно ходит на работу, получают всю заработную плату плюс премию. Те, кто работает онлайн, — получают 50% от оклада. И третья категория работников — не работающие. Они за свой счет ушли в отпуск, поэтому их увольнять не будут.

Могу сказать, что на 90% компания Прометей работает. Число штата сократилось на 20%. Я за то, чтобы все вернулись и работали полноценно. Сидеть дома, бояться, надеяться на какую-нибудь подработку — эта история не рабочая. Все-таки надеюсь, что все будут работать. Да, будет тяжело, но нас ждет большая перспектива построить замечательную, процветающую страну — Украину.

Компания «Прометей» с самого начала войны начала поддерживать ВСУ. Как построена эта работа и откуда узнаете, в чем больше всего нуждаются военные?

Рафаэль Гороян: На нужды региональных подразделений ВСУ и терробороны мы выделили около 3 млн. грн. Закупаем материально-технические, продовольственные, медицинские и другие средства. Передали армии квадроцикл Polaris и кроссовер Renault Duster.

Как работаем? Получаем от военных запрос и начинаем искать нужные вещи. Просим помочь "Эпицентр", оптовые склады, поставщиков медикаментов. Покупаем за наличные деньги необходимые вещи. Затем под обстрелами забираем все это и передаем лично в руки военных, поэтому никакими посредниками не пользуемся. Сами выполняем роль волонтеров. Нам так комфортнее работать, потому что точно знаем, что все вещи дойдут до адресата. Сейчас мы продолжаем эту работу и будем продолжать ее и в мирное время.

Хотел воспользоваться моментом и дать сигнал бизнесу, чтобы они вдохновлялись нашим примером и тоже включились в процесс помощи ВСУ в столь трудный период. Некоторые, может, и мечтают договориться с оккупантами, чтобы продолжать работать, но они должны знать — у России нет бизнеса. В России есть только ФСБ. Есть нефть и газ. Бизнес и бизнесмены им просто не нужны.

Вы бы никогда не работали с россиянами?

Рафаэль Гороян: Нет, и это не обсуждается. Никогда, слышите, никогда «Прометей» не будет работать с оккупантами. Если наши элеваторы захватят, мы их оставим и уйдем. Работать с ФСБ – не моя история. Поэтому еще раз призываю аграриев помогать ВСУ любыми способами. Не ждать, когда мы выиграем войну, а уже сейчас помогать.

От дел благотворительных к бизнесу. Портовая инфраструктура Украины заблокирована российскими оккупантами. Как в такой ситуации компания планирует организовать поставки зерна на международные рынки?

Рафаэль Гороян: Большие компании очень уязвимы. Сейчас мы торгуем небольшими объемами из ЕС. Но это не та история, которая позволит нам существовать и развиваться.

Что нам остается делать? Ждать, когда море откроют. У нас много товара в портах и на элеваторах, но Европейский Союз – это не те рынки и объемы.

Для сравнения: на рынок ЕС мы можем отправить 6-7 млн.т. в год, при необходимости 110-120 млн т. Это всего 5% от того, что мы можем экспортировать! Поэтому, если война будет продолжаться до нового урожая, то в сезоне 2023 года аграрий откажется сеять.

Я в эту ужасную перспективу не верю. Я верю в то, что в течение этого месяца все кончится. Еще месяц на восстановление – и до нового сезона мы будем продавать ячмень и пшеницу морем в арабские и азиатские страны, где находятся наши основные покупатели.

Latifundist.com: Что касается логистики, то целесообразно ли отправлять зерно баржами в ЕС?

Рафаэль Гороян: Это бесполезная перспектива. Все эти отправки баржами через Рени и Измаил, перестановки вагонов на европейские пути стоят больших финансовых затрат и в мирное время работать не будут. Конечно, какая-то часть этого останется.

Мне кажется, что война поможет нашим трейдерам открыть европейские рынки и познакомимся со многими производителями. Я, например, тоже сейчас часто посещаю Словакию, Румынию, Польшу. Там открывается интересный и колоссальный рынок комбикормов для птицеводства. Работаем над тем, чтобы отправлять туда растительное масло. Но это все-таки скудный объем.

Latifundist.com: Насколько экономически целесообразно везти зерно автотранспортом?

Рафаэль Гороян: Для бизнеса в условиях войны целесообразно возить и автотранспортом, и в мирное время это будут огромные расходы, которые бизнес не захочет брать на себя. Поэтому всю логистику зерновых на экспорт отнимет море.

Latifundist.com: В заключение хочу спросить, как аграриям сохранять оптимизм в такое время? Какие бы советы им дали по поводу ведения бизнеса?

Рафаэль Гороян: Во-первых, нам следует принять эту проблему. Во-вторых, понять, что для бизнеса любая проблема – скрытая возможность. Лично я и моя команда так и воспринимают проблему. Мы приняли проблему и начали искать пути, как ее решать.

Какие рекомендации дал бы? Оптимизировать свою работу. Мы сегодня говорили с командой и пришли к выводу, что нам сейчас уже нечего оптимизировать. Мы с этой задачей справились на отлично в мирное время. Поэтому если ваша компания еще не стала на этот путь, самое время его проторить.

А еще не нужно сдаваться. Необходимо находить новых партнеров, новые ресурсы. Вытащить из себя все ресурсы и двигаться дальше. Конечно, это я назвал несколько философских вещей. А материальные пока знакомиться с рынком ЕС. Этот рынок для украинского трейдинга по сей день был неопознан. Теперь есть возможность с ним познакомиться. Я даже уверен, что часть этого рынка после войны мы сохраним.

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