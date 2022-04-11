В «Дія» зарегистрировали более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе

Минцифры продолжают фиксировать ущерб об имуществе украинцев, пострадавшем с 24 февраля от российского вторжения.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.

По состоянию на 11 апреля, в приложении «Дія» зарегистрировали свыше 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе.

«Наша команда 24/7 обрабатывает все заявления, которые вы посылаете в приложение Действие, чтобы команда экспертов могла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома», - добавили в сообщении.

Федоров также напомнил, что для того чтобы подать заявления о поврежденном имуществе необходимо зайти в приложение, в разделе «Услуги» выбрать «Поврежденное имущество», после чего нужно заполнить форму, указав необходимую информацию.

«Государство сделает все возможное, чтобы после победы отстроить дом каждого гражданина», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене.