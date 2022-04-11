Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

Суд передал арестованную 92-метровую яхту «Royal Romance» нардепа Украины, Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.

16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.

Известно, что ранее суд арестовал частный самолет Медведчука, теперь лайнер «работает на защиту Украины».

Напомним также, как арестовали имущество жены Виктора Медведчука, украинкой телеведущей Оксаны Марченко. Среди арестованного имущества: квартиры, дорогие картины, снегоходы, автомобили и квадроциклы.