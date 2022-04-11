«Николаевгаз» несмотря на обстрелы оккупантов выполнил газификацию одного из аграрных предприятий области

АО «Николаевгаз» выполнил газификацию на одном из аграрных предприятий Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Эта весна сложна и непредсказуема для всех нас, но мы уверены, что война закончится нашей победой, и мы должны поддерживать экономику страны», - сообщили на предприятии.

В частности, несмотря на проблемы с логистикой, обстрелы российских захватчиков специалистами предприятия выполнена замена ШГРП, газопровода, установлен счетчик и устройство для передачи данных на одном из аграрных предприятий области.

Указывается, что наши аграрии смогут работать, а мы будем обеспечены качественной продукцией.