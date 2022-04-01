Залужный заявил, что делается все возможное для победы и сохранения жизни бойцов и мирного населения в Мариуполе

Главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный заявил, что оборона Мариуполя продолжается, а также делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения во всех направлениях.

Об этом он написал в Facebook.

«Продолжается оборона Мариуполя! Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранение жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях», – написал он.

Также он призвал верить в Вооруженные Силы Украине.